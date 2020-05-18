Матчи без зрителей дискредитируют футбол? Что делать потом РПЛ и другим лигам
Кажется, в дилемме «не играть или играть при пустых трибунах» не все так однозначно.
Кажется, в дилемме «не играть или играть при пустых трибунах» не все так однозначно.
Последние дни со всех сторон слышались радостные отклики по поводу рестарта бундеслиги. Почти все ведущие спортивные СМИ — от Marca до The Athletic — выпустили уйму материалов, посвященных этому: гиды по турниру, какие интриги, за кем из футболистов следить и так далее. Что логично — все же для многих болельщиков чемпионат Германии ограничивается «Баварией» и Робертом Левандовски, оставаясь в тени АПЛ или ла лиги.
Рефреном звучали слова о том, что вот он — важный шаг на пути к возвращению к нормальной жизни. Как по мне, весьма спорное утверждение. Очевидно, что мир уже не будет прежним, а происходящие сейчас глубинные перемены станут очевидны только через несколько лет. Скорее, человечество создаст новую нормальность, к которой и привыкнет.
Как это было после 11 сентября 2001 года, когда в нашу жизнь вошли и укоренились досмотры в аэропортах, запрет на провоз жидкостей в самолетах, рамки металлоискателей на входе в здание и так далее. Возможно, вскоре совершенно привычными вещами при выходе из дома станут маска и бутылочка санитайзера. А, например, глава Twitter Джек Дорси заявил на днях, что сотрудники компании могут продолжать работать в дистанционном режиме и после окончания пандемии коронавируса.
В общем, ожидания были большими, а наступления 15.30 16 мая по среднеевропейскому времени предвкушали почти так же, как приход Нового года или Рождества. Однако реальность оказалась суровой. Потому что, на мой взгляд, это выглядело ужасно.
Это при том, что я смотрю много самого разного футбола: внимательно — по 4−5 матчей за
И, кстати, те же самые впечатления испытал когда зацепил третий период и овертайм встречи «Спартака» и «Динамо» в
Уверен, что многие посчитают это личной проблемой автора, предвижу уйму дизлайков и едких комментариев. Вот только, на мой взгляд, все куда серьезнее — ведь, помимо восприятия, игры на опустевших аренах способны нанести существенный урон индустрии. И речь не о том, что клубы, по сути, сейчас работают себе в убыток, не получая доходов от «матчдэй» и тратясь при этом на организацию встреч.
Футбол, как и спорт в целом — часть индустрии развлечений, того, что в английском языке обозначается емким термином entertainment. Я уже несколько раз писал об этом в своих материалах, но важно проговорить это еще раз. Основная задача всех субъектов спорта и футбола в частности — не нести
И здесь футбол ничем не отличается от других подобных сфер — кино, ТВ, музыки, театров и так далее. Мысль, разумеется, не нова и не оригинальна. Помню, как в январе 2014 года мне посчастливилось вместе со студентами
Понятно, что речь идет не о хардкорных фанатах — «Фулхэма», «Боруссии» Д, бундеслиги, АПЛ, «Спартака», не суть важно — которые будут приходить на стадион и смотреть трансляции в любом случае, а о максимально широкой аудитории. Тех самых пресловутых семьях с детьми, о которых спортивные менеджеры рассказывают нам не один год. Эта публика тоже потребляет спорт как развлечение, но куда более избирательно, смотря чемпионаты мира или Европы, финалы еврокубков, матчи сборной России или встречи типа «Спартак» — «Зенит». И это максимально широкий сегмент, за который идет основная борьба.
Особенно при том многообразии контента и способов провести свободное время, что есть сейчас, даже в период самоизоляции. К слову, издание The New York Times недавно провело исследование на тему того, как жители США тратят деньги на карантине: что касается развлечений, то наибольший прирост по сравнению с апрелем 2019 года у игровых ресурсов — более чем 50 процентов.
Для лучшего понимания ситуации представьте: вы — футбольный болельщик, потребляющий много соответствующего контента. Но при этом вы иногда ходите в кино на главные релизы, слушаете музыку и не прочь в метро поиграть во
Не уверен, кстати, что даже фанаты смогут продержаться долго. В пятницу, когда объявлено о возобновлении сезона в России, в ленте Facebook попался пост, где автор — человек, кого принято называть настоящим болельщиком — конечно, радовался этой новости, но при этом замечал, что смотреть все в нынешнем виде он сможет 3−4 тура, и вещателям было бы неплохо
Понятно, что есть контракты с ТВ и обязательства перед спонсорами. Но с телевидением есть любопытная история в Англии. Там после видеособрания руководителей клубов АПЛ, которое состоялось 11 мая, исполнительный директор
Как пишет издание The Athletic, бродкастеров смущает, что встречи пройдут не в те даты, что запланированы изначально, без зрителей и, возможно, на нейтральных полях. А также возможное невысокое качество футбола после трехмесячного простоя. То есть они получат не тот продукт, за который заплатили, а пользователи, смущенные всем этим, откажутся от подписки — телекомпании и так несут сейчас огромные убытки. И, на мой взгляд, такую позицию можно понять.
Особенно учитывая экономическую ситуацию.
А подписка на условные Sky Sports или DAZN явно не войдет в число приоритетов. Многим придется выбирать между ними и, скажем, Disney+ c фильмами, мультфильмами и семейными шоу, поскольку позволить и то, и другое затруднительно.
Это не абстрактные рассуждения: на днях мы с женой обсуждали, стоит ли по истечении бесплатного пробного периода продлевать подписку на Netflix еще на месяц и отдавать за это 10 евро — или примерно 800 рублей по текущему курсу. Да, сумма вроде бы небольшая, но в нынешнее время прикидываешь каждый рубль, тем более, есть еще и другие сервисы, требующие оплаты.
В таких условиях продукт должен быть безупречным, максимально высокого качества. Чего про матчи без зрителей, похожие на «товарняки» на сборах, увы, точно не скажешь.
На самом деле, футбольная индустрия оказалась сейчас в сложнейшей ситуации. Ждать год, а, может, и больше, пока всем слоям населения планеты станет доступна вакцина и у большинства людей исчезнет страх перед массовыми мероприятиями, закрыться на все это время — вариант никуда не годный. Потому что так с большой долей вероятности можно и не вернуться.
С другой стороны, выдавать публике тот суррогатный продукт, что получается сейчас без зрителей на трибунах и связанной с ними энергетики — тоже не лучший сценарий. Так легко растерять аудиторию, которая найдет себе развлечения поинтереснее.
Словом, вызов перед футбольными клубами или лигами стоит серьезный. От того, как они с ним справятся, зависит их будущее в среднесрочной и более далекой перспективе. Наивно думать, что стоит только немного подождать, и все рассосется само собой.
К сожалению, не рассосется.
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Дмитрий Гирин