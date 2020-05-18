Матчи без зрителей дискредитируют футбол? Что делать потом РПЛ и другим лигам

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Новая нормальность

Последние дни со всех сторон слышались радостные отклики по поводу рестарта бундеслиги. Почти все ведущие спортивные СМИ — от Marca до The Athletic — выпустили уйму материалов, посвященных этому: гиды по турниру, какие интриги, за кем из футболистов следить и так далее. Что логично — все же для многих болельщиков чемпионат Германии ограничивается «Баварией» и Робертом Левандовски, оставаясь в тени АПЛ или ла лиги.

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Рефреном звучали слова о том, что вот он — важный шаг на пути к возвращению к нормальной жизни. Как по мне, весьма спорное утверждение. Очевидно, что мир уже не будет прежним, а происходящие сейчас глубинные перемены станут очевидны только через несколько лет. Скорее, человечество создаст новую нормальность, к которой и привыкнет.

Как это было после 11 сентября 2001 года, когда в нашу жизнь вошли и укоренились досмотры в аэропортах, запрет на провоз жидкостей в самолетах, рамки металлоискателей на входе в здание и так далее. Возможно, вскоре совершенно привычными вещами при выходе из дома станут маска и бутылочка санитайзера. А, например, глава Twitter Джек Дорси заявил на днях, что сотрудники компании могут продолжать работать в дистанционном режиме и после окончания пандемии коронавируса.

Что полезно знать Если сидишь дома

В общем, ожидания были большими, а наступления 15.30 16 мая по среднеевропейскому времени предвкушали почти так же, как приход Нового года или Рождества. Однако реальность оказалась суровой. Потому что, на мой взгляд, это выглядело ужасно. По-настоящему плохо. Отличная вывеска: «Боруссия» против «Шальке», одно из главных и самых ярких дерби Европы — но стойкое желание выключить телевизор появилось примерно на 20-й минуте игры и не отпускало до конца матча. Ни драйва, ни искры — ощущение, что смотришь какой-нибудь контрольный спарринг на сборах в Марбелье, и даже большое количество голов, включая мяч-красавец от Эрлина Холанна, не спасало. Я поборол искушение, а потом честно посмотрел и встречу «Айнтрахта» с «Боруссией» менхенгладбахской. Увы, тягостное чувство не исчезло.

Это при том, что я смотрю много самого разного футбола: внимательно — по 4−5 матчей за уик-энд, плюс то, что идет фоном. Понятно, что это часть моей работы, но многие игры включаешь просто потому, что интересно. То есть, я — самая что ни на есть целевая аудитория.

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Тут можно заметить, что причина во многом кроется в качестве футбола, и когда команды через несколько туров разбегаются, все пойдет по-другому. Однако проблема в том, что точно такие же эмоции возникали (точнее, не возникали) и два месяца назад, когда серия А перед приостановкой сезона проводила матчи при пустых трибунах.

И, кстати, те же самые впечатления испытал когда зацепил третий период и овертайм встречи «Спартака» и «Динамо» в плей-офф КХЛ, которая также проходила без зрителей. Тогда все были на ходу — говорить о плохой форме не приходится.

Уверен, что многие посчитают это личной проблемой автора, предвижу уйму дизлайков и едких комментариев. Вот только, на мой взгляд, все куда серьезнее — ведь, помимо восприятия, игры на опустевших аренах способны нанести существенный урон индустрии. И речь не о том, что клубы, по сути, сейчас работают себе в убыток, не получая доходов от «матчдэй» и тратясь при этом на организацию встреч.

Продукт для широкой аудитории

Футбол, как и спорт в целом — часть индустрии развлечений, того, что в английском языке обозначается емким термином entertainment. Я уже несколько раз писал об этом в своих материалах, но важно проговорить это еще раз. Основная задача всех субъектов спорта и футбола в частности — не нести какую-то важную социальную миссию, защищать цвета флага или добывать для страны медали, а развлекать публику. Дать человеку возможность качественно и с удовольствием провести досуг.

И здесь футбол ничем не отличается от других подобных сфер — кино, ТВ, музыки, театров и так далее. Мысль, разумеется, не нова и не оригинальна. Помню, как в январе 2014 года мне посчастливилось вместе со студентами бизнес-школы RMA оказаться на стажировке в клубах АПЛ. Тогдашний глава коммерческого отдела «Фулхэма» Майк Максуини на встрече много рассуждал о том, что их главные конкуренты в плане привлечения публики — не условный «Челси», чей стадион находится в паре станций метро от арены «дачников», и не другие лондонские клубы, а иные сегменты индустрии развлечений.

Понятно, что речь идет не о хардкорных фанатах — «Фулхэма», «Боруссии» Д, бундеслиги, АПЛ, «Спартака», не суть важно — которые будут приходить на стадион и смотреть трансляции в любом случае, а о максимально широкой аудитории. Тех самых пресловутых семьях с детьми, о которых спортивные менеджеры рассказывают нам не один год. Эта публика тоже потребляет спорт как развлечение, но куда более избирательно, смотря чемпионаты мира или Европы, финалы еврокубков, матчи сборной России или встречи типа «Спартак» — «Зенит». И это максимально широкий сегмент, за который идет основная борьба.

А сейчас ему предлагают довольно сомнительный продукт: растренированные футболисты в унылом печальном антураже. Совсем не то, к чему такая часть аудитории привыкла — красивая картинка, заполненные трибуны, поющие фанаты, высокие скорости. Словом, все то, что делает просмотр привлекательным. Переключив канал и наткнувшись на такой эрзац-футбол, задерживаться на нем захочется далеко не всем.

Особенно при том многообразии контента и способов провести свободное время, что есть сейчас, даже в период самоизоляции. К слову, издание The New York Times недавно провело исследование на тему того, как жители США тратят деньги на карантине: что касается развлечений, то наибольший прирост по сравнению с апрелем 2019 года у игровых ресурсов — более чем 50 процентов.

«Супер-Бобровы» и «Божья коровка»

Для лучшего понимания ситуации представьте: вы — футбольный болельщик, потребляющий много соответствующего контента. Но при этом вы иногда ходите в кино на главные релизы, слушаете музыку и не прочь в метро поиграть во что-нибудь на смартфоне. Открылись и заработали кинотеатры, вы хотите пойти на какую-нибудь яркую премьеру от Marvel, а вам вместо этого показывают, скажем, «Супер-Бобровых». А что, тоже про супергероев. Или, например, на кинопоисковиках в каталоге вместо «Очень странных дел» и «Игры престолов» стоят, положим, «Кодекс чести-7» и «Слуга народа». Сериалы? Сериалы, кто ж будет спорить. А вся музыка на агрегаторах свелась к творчеству ансамбля «Золотое кольцо» и группы «Божья коровка», да не обидятся на меня их поклонники. И так на протяжении нескольких месяцев. Спустя непродолжительное время вы просто плюнете и перестанете тратить на это свой досуг и свои деньги, сосредоточившись на том, что действительно приносит удовольствие.

Примерно так же обстоит дело и с футболом без зрителей для той самой широкой аудитории. И это касается не только бундеслиги. Уверен, что-то же самое произойдет и с АПЛ, ла лигой, серией А (представьте себе матчи с пустыми трибунами в Испании и Италии в июне-июле при 40-градусной жаре — уже сейчас можно содрогнуться) и РПЛ.

Не уверен, кстати, что даже фанаты смогут продержаться долго. В пятницу, когда объявлено о возобновлении сезона в России, в ленте Facebook попался пост, где автор — человек, кого принято называть настоящим болельщиком — конечно, радовался этой новости, но при этом замечал, что смотреть все в нынешнем виде он сможет 3−4 тура, и вещателям было бы неплохо что-нибудь придумать.

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Кино или футбол?

Понятно, что есть контракты с ТВ и обязательства перед спонсорами. Но с телевидением есть любопытная история в Англии. Там после видеособрания руководителей клубов АПЛ, которое состоялось 11 мая, исполнительный директор премьер-лиги Ричард Мастерс заявил, что вещатели намерены потребовать вернуть им 340 миллионов фунтов, даже если сезон дойдет до конца. Хотя изначально, в марте, позиция была иной — запросить обратно 762 миллиона фунтов если только оставшиеся 92 матча останутся несыгранными. Но мнение поменялось.

Как пишет издание The Athletic, бродкастеров смущает, что встречи пройдут не в те даты, что запланированы изначально, без зрителей и, возможно, на нейтральных полях. А также возможное невысокое качество футбола после трехмесячного простоя. То есть они получат не тот продукт, за который заплатили, а пользователи, смущенные всем этим, откажутся от подписки — телекомпании и так несут сейчас огромные убытки. И, на мой взгляд, такую позицию можно понять.

Особенно учитывая экономическую ситуацию.

Так, по свежим данным от 14 мая, в США уже 36 миллионов безработных — и это только те, кто официально учтен. А согласно прогнозу Еврокомиссии, экономика Евросоюза упадет в 2020 году на 7,5 процента. В общем, очевидно, что денег у людей станет меньше. И к расходам, в том числе, и на развлечения, все начнут подходить максимально осторожно.

А подписка на условные Sky Sports или DAZN явно не войдет в число приоритетов. Многим придется выбирать между ними и, скажем, Disney+ c фильмами, мультфильмами и семейными шоу, поскольку позволить и то, и другое затруднительно.

Это не абстрактные рассуждения: на днях мы с женой обсуждали, стоит ли по истечении бесплатного пробного периода продлевать подписку на Netflix еще на месяц и отдавать за это 10 евро — или примерно 800 рублей по текущему курсу. Да, сумма вроде бы небольшая, но в нынешнее время прикидываешь каждый рубль, тем более, есть еще и другие сервисы, требующие оплаты.

В таких условиях продукт должен быть безупречным, максимально высокого качества. Чего про матчи без зрителей, похожие на «товарняки» на сборах, увы, точно не скажешь.

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Сокращение вместимости и идентификация по биометрии

На самом деле, футбольная индустрия оказалась сейчас в сложнейшей ситуации. Ждать год, а, может, и больше, пока всем слоям населения планеты станет доступна вакцина и у большинства людей исчезнет страх перед массовыми мероприятиями, закрыться на все это время — вариант никуда не годный. Потому что так с большой долей вероятности можно и не вернуться.

С другой стороны, выдавать публике тот суррогатный продукт, что получается сейчас без зрителей на трибунах и связанной с ними энергетики — тоже не лучший сценарий. Так легко растерять аудиторию, которая найдет себе развлечения поинтереснее.

Какого-то одного готового решения нет, как нет его, например, и в ведущих лигах Северной Америки. А там на зрителях завязано очень многое. Например, доходы только от продажи билетов и абонементов в профессиональном и студенческом спорте в 2019 году составили там, по данным PWC, 19,5 миллиарда долларов. Гигантская сумма.

Кто-то, как клуб НФЛ «Майами Дольфинс», собирается сокращать вместимость арены — и вместо 65 тысяч человек запускать на трибуны только 15 тысяч. Бейсбольные «Нью-Йорк Метс», по данным Axios, рассматривают возможность использования технологии, связанной с идентификацией людей по биометрии. Такие используются в аэропортах для распознавания лиц. С помощью соответствующего приложения можно будет узнавать данные о состоянии здоровья человека. Правда, не очень понятно, как это вяжется с вопросом о защите личной информации.

Словом, вызов перед футбольными клубами или лигами стоит серьезный. От того, как они с ним справятся, зависит их будущее в среднесрочной и более далекой перспективе. Наивно думать, что стоит только немного подождать, и все рассосется само собой.

К сожалению, не рассосется.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.