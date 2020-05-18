«Спартак» выкупил у «Крыльев Советов» контракт Соболева
ТАСС, 18 мая. Московский футбольный клуб «Спартак» активировал опцию выкупа нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева. Об этом сообщает
ТАСС, 18 мая. Московский футбольный клуб «Спартак» активировал опцию выкупа нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева. Об этом сообщает
23-летний форвард заключил с московским клубом долгосрочное соглашение, точный срок не сообщается.
«Я признателен “Спартаку” за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер, — сказал Соболев. — Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли. Буду делать все возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков».
Соболев присоединился к «Спартаку» в январе, перейдя из «Крыльев Советов» до конца сезона на правах аренды с правом выкупа. За московский клуб нападающий успел провести четыре матча во всех турнирах, сделав три голевые передачи. Всего в сезоне-2019/20 нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забив десять голов и сделав шесть голевых передач.
В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Турнир был прерван