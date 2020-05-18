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12:47 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» выкупил у «Крыльев Советов» контракт Соболева

ТАСС, 18 мая. Московский футбольный клуб «Спартак» активировал опцию выкупа нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

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23-летний форвард заключил с московским клубом долгосрочное соглашение, точный срок не сообщается.

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«Я признателен “Спартаку” за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер, — сказал Соболев. — Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли. Буду делать все возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков».

Соболев присоединился к «Спартаку» в январе, перейдя из «Крыльев Советов» до конца сезона на правах аренды с правом выкупа. За московский клуб нападающий успел провести четыре матча во всех турнирах, сделав три голевые передачи. Всего в сезоне-2019/20 нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забив десять голов и сделав шесть голевых передач.

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В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта. «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги, набрав 28 очков в 22 матчах.

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