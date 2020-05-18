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13:42 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» до конца мая подпишет контракт с Семаком по схеме «2+1»

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство петербургского футбольного клуба «Зенит» до конца мая подпишет новый контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком, соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"
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Рулевому «Зенита» — 43.

«У нас не осталось никаких спорных вопросов, прорабатываются незначительные технические детали. Думаю, что на этой неделе, в крайнем случае на следующей, у нас все будет подписано. Срок соглашения — “два плюс один”», — сказал Медведев.

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Семак занимает пост главного тренера «Зенита» с мая 2018 года, его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2020 года. Под руководством специалиста, которому в феврале исполнилось 44 года, команда из Санкт-Петербурга в сезоне-2018/19 выиграла чемпионат России, а в приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 с 50 очками занимает первое место за восемь туров до завершения турнира, отрыв от занимающего вторую строчку московского «Локомотива» составляет девять очков. В январе 2020 года Медведев сообщил ТАСС, что клуб намерен продлить соглашение с Семаком.

Сезон в Тинькофф — Российской премьер-лиге был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу до 31 мая. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

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