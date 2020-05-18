«Зенит» до конца мая подпишет контракт с Семаком по схеме «2+1»

«У нас не осталось никаких спорных вопросов, прорабатываются незначительные технические детали. Думаю, что на этой неделе, в крайнем случае на следующей, у нас все будет подписано. Срок соглашения — “два плюс один”», — сказал Медведев.

Семак занимает пост главного тренера «Зенита» с мая 2018 года, его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2020 года. Под руководством специалиста, которому в феврале исполнилось 44 года, команда из Санкт-Петербурга в сезоне-2018/19 выиграла чемпионат России, а в приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 с 50 очками занимает первое место за восемь туров до завершения турнира, отрыв от занимающего вторую строчку московского «Локомотива» составляет девять очков. В январе 2020 года Медведев сообщил ТАСС, что клуб намерен продлить соглашение с Семаком.