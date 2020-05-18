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14:07 (мск), источник: ТАСС

Все тесты на коронавирус в «Зените» дали отрицательный результат

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Все тесты сотрудников футбольного клуба «Зенит» на коронавирус дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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16 мая в российском футболе был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом: положительным оказался тест перуанского нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана. В клубе рассчитывают на то, что 35-летний форвард уже через три-четыре недели приступит к тренировкам.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У нас нет ни одного случая заражения коронавирусом, слава богу, — сказал Медведев. — Что касается Фарфана, знаю, что он был на самоизоляции. Как я знаю, у него идет контролируемая, легкая форма. Дай бог, чтобы он выздоровел и приступил к тренировкам».

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«Это [случай с Фарфаном] еще раз показывает, что подхватить вирус можно где угодно, пойдя в магазин, или пересечься с кем-то на прогулке. Поэтому очень важно соблюдать все необходимые меры», — добавил гендиректор «Зенита».

Также представитель руководства сине-бело-голубых отметил, что в клубе тестирование проводится на регулярной основе. «Мы на прошлой неделе провели двойные тесты, чтобы исключить ошибки в ту или иную сторону. Все тесты дали отрицательный результат, будем продолжать делать их и в будущем. По регламенту [возобновления сезона в РПЛ] прописана система тестирования игроков, прибывающих на матчи», — отметил собеседник агентства.

Сезон в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союза (РФС) принял решение продлить паузу до 31 мая. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. «Зенит» после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков и опережая идущий вторым московский «Локомотив» на девять очков.

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