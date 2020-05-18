Все тесты на коронавирус в «Зените» дали отрицательный результат
МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Все тесты сотрудников футбольного клуба «Зенит» на коронавирус дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор
МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Все тесты сотрудников футбольного клуба «Зенит» на коронавирус дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор
16 мая в российском футболе был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом: положительным оказался тест перуанского нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана. В клубе рассчитывают на то, что 35-летний форвард уже через
«У нас нет ни одного случая заражения коронавирусом, слава богу, — сказал Медведев. — Что касается Фарфана, знаю, что он был на самоизоляции. Как я знаю, у него идет контролируемая, легкая форма. Дай бог, чтобы он выздоровел и приступил к тренировкам».
«Это [случай с Фарфаном] еще раз показывает, что подхватить вирус можно где угодно, пойдя в магазин, или пересечься с
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