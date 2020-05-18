Все тесты на коронавирус в «Зените» дали отрицательный результат

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16 мая в российском футболе был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом: положительным оказался тест перуанского нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана. В клубе рассчитывают на то, что 35-летний форвард уже через три-четыре недели приступит к тренировкам.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3e6a2fd06e8d4d79624d" data-vnd="3e6a2fd06e8d4d79624d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3e6a2fd06e8d4d79624d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«У нас нет ни одного случая заражения коронавирусом, слава богу, — сказал Медведев. — Что касается Фарфана, знаю, что он был на самоизоляции. Как я знаю, у него идет контролируемая, легкая форма. Дай бог, чтобы он выздоровел и приступил к тренировкам».

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«Это [случай с Фарфаном] еще раз показывает, что подхватить вирус можно где угодно, пойдя в магазин, или пересечься с кем-то на прогулке. Поэтому очень важно соблюдать все необходимые меры», — добавил гендиректор «Зенита».

Также представитель руководства сине-бело-голубых отметил, что в клубе тестирование проводится на регулярной основе. «Мы на прошлой неделе провели двойные тесты, чтобы исключить ошибки в ту или иную сторону. Все тесты дали отрицательный результат, будем продолжать делать их и в будущем. По регламенту [возобновления сезона в РПЛ] прописана система тестирования игроков, прибывающих на матчи», — отметил собеседник агентства.