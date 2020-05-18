Все иностранные футболисты «Динамо» должны вернуться в команду до конца недели

Источник: РИА "Новости"

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта. Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщала о том, что у себя на родине находятся немец Максимилиан Филипп, поляк Себастьян Шиманьский, камерунец Клинтон Н'Жи и швед Оскар Хильемарк.

«Оскар прилетит сегодня, Филипп — завтра. Других легионеров тоже ждем на днях, должны прилететь. До конца недели все должны быть в строю», — пояснили в пресс-службе.

В «Динамо» отметили, что пока не знают, когда команда возобновит групповые тренировки. «Мы разослали письма в различные инстанции, чтобы понять, что мы можем делать, а что нет. Ждем ответа. Исходя из него уже будут формироваться планы», — сказал собеседник агентства.