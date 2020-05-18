Все иностранные футболисты «Динамо» должны вернуться в команду до конца недели
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Все легионеры московского футбольного клуба «Динамо» должны прибыть в расположение команды до конца текущей недели. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Все легионеры московского футбольного клуба «Динамо» должны прибыть в расположение команды до конца текущей недели. Об этом ТАСС сообщили в
15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был прерван
«Оскар прилетит сегодня, Филипп — завтра. Других легионеров тоже ждем на днях, должны прилететь. До конца недели все должны быть в строю», — пояснили в
В «Динамо» отметили, что пока не знают, когда команда возобновит групповые тренировки. «Мы разослали письма в различные инстанции, чтобы понять, что мы можем делать, а что нет. Ждем ответа. Исходя из него уже будут формироваться планы», — сказал собеседник агентства.
«Динамо» после 22 туров набрало 30 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской