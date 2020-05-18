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14:22 (мск), источник: ТАСС

Плиев стал вторым игроком клуба РПЛ, чей тест на коронавирус дал положительный результат

ТАСС, 18 мая. Тест на коронавирус защитника казанского футбольного клуба «Рубин» Константина Плиева дал положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 18.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 731 987+73 336
Скончалось315 496+3 257
Выздоровело1 740 096+35 458

«Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. С другими членами нашей команды игрок не контактировал», — говорится в сообщении.

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Плиев стал вторым футболистом, чей тест на коронавирус дал положительный результат. В субботу тест перуанского форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана также показал положительный результат.

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