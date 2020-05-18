Плиев стал вторым игроком клуба РПЛ, чей тест на коронавирус дал положительный результат
ТАСС, 18 мая. Тест на коронавирус защитника казанского футбольного клуба «Рубин» Константина Плиева дал положительный результат. Об этом сообщила
ТАСС, 18 мая. Тест на коронавирус защитника казанского футбольного клуба «Рубин» Константина Плиева дал положительный результат. Об этом сообщила
«Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. С другими членами нашей команды игрок не контактировал», — говорится в сообщении.
Плиев стал вторым футболистом, чей тест на коронавирус дал положительный результат. В субботу тест перуанского форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана также показал положительный результат.