ФК «Рубин» приступит к тренировкам после получения результатов тестов на коронавирус

Источник: РИА "Новости"

18 мая пресс-служба «Рубина» сообщила, что тест 23-летнего защитника команды Константина Плиева дал положительный тест на коронавирус. В сообщении клуба отмечалось, что игрок не контактировал с другими членами команды. Его самочувствие оценивается как хорошее, футболист находится под наблюдением врачей во Владикавказе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3e6a2fd06e8d4d79624d" data-vnd="3e6a2fd06e8d4d79624d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3e6a2fd06e8d4d79624d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Команда начнет заниматься, когда будут результаты тестов. Не можем гарантировать, когда именно будут результаты, потому что в прошлый раз мы ждали в одну дату, получили в другую. Насколько знаем, их сейчас быстро делают. Сдавать тесты будем в ближайшее время, сегодня-завтра», — сообщили в пресс-службе.

Плиев стал вторым игроком из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), тест которого показал положительный результат на коронавирус. 16 мая стало известно, что положительным оказался тест перуанского нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана.