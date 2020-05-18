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15:05 (мск), источник: ТАСС

ФК «Рубин» приступит к тренировкам после получения результатов тестов на коронавирус

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки казанского футбольного клуба «Рубин» начнут подготовку к возобновлению чемпионата России после получения результатов тестов на коронавирус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанцев.

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Источник: РИА "Новости"

18 мая пресс-служба «Рубина» сообщила, что тест 23-летнего защитника команды Константина Плиева дал положительный тест на коронавирус. В сообщении клуба отмечалось, что игрок не контактировал с другими членами команды. Его самочувствие оценивается как хорошее, футболист находится под наблюдением врачей во Владикавказе.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Команда начнет заниматься, когда будут результаты тестов. Не можем гарантировать, когда именно будут результаты, потому что в прошлый раз мы ждали в одну дату, получили в другую. Насколько знаем, их сейчас быстро делают. Сдавать тесты будем в ближайшее время, сегодня-завтра», — сообщили в пресс-службе.

Плиев стал вторым игроком из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), тест которого показал положительный результат на коронавирус. 16 мая стало известно, что положительным оказался тест перуанского нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана.

Сезон в Тинькофф — РПЛ был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союза (РФС) принял решение продлить паузу до 31 мая. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. «Рубин» после 22 туров из 30 запланированных занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение места в премьер-лиге, составляет одно очко.

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