Семак по-прежнему главный. Теперь «Зенит» вернет Кокорина?

Источник: РИА "Новости"

В современном футболе контракт клуба с главным тренером — скорее декларация о намерениях, чем железобетонное подтверждение того, что этот специалист отработает весь срок. Случаев, когда тренера увольняют задолго до завершения соглашения, никак не меньше, чем историй, когда он отрабатывает все от начала до конца.

Контракт — это финансовая страховка для главного тренера. Если уволят — получишь компенсацию. Ну или будешь исправно получать от банка смски о поступлении зарплаты, хотя команду давно тренирует другой человек. Так было, например, с Лучано Спаллетти в «Зените».

Вот, кстати, веская причина биться за зарплату побольше — не каждый клуб рискнет разрывать «тяжелое» соглашение с большими выплатами. Лучше уж потерпеть нынешнего тренера, вдруг у него еще все наладится.

«Зенит» и Семак обсуждали соглашение с зимы. Вроде бы серьезных поводов для непродления не было — одно золото чемпионата России уже выиграно, второе на подходе. Мирча Луческу и Роберто Манчини о таком могли только мечтать.

В осознанном раздувании внутренних конфликтов и интриганстве Семак тоже замечен не был. Игроки его уважают, а болельщики обожают.

Все могли испортить лишь два фактора — неудача в Европе и история с Александром Кокориным. «Зенит» впервые за всю историю выступления в группе Лиги чемпионов не смог занять хотя бы третье место и не вышел в евровесну. А когда громыхнул скандал с переводом Кокорина в аренду в «Сочи», Семак не стал молчать и раз за разом отстаивал свою позицию: «Футболист нужен команде». Все было сдержанно и суперкорректно, но, кажется, у нас отвыкли даже от такого проявления несогласия.

Забавно, что сам контракт начали обсуждать, в самый разгар «борьбы за Кокорина». Как будто это была компенсация Семаку за причиненные (не факт, что по инициативе клубного руководства) неудобства.

История с арендой Кокорина наверняка побудила Семака намного более жестко отстаивать право формировать команду. Одно дело, когда клуб распределяет трансферные функции между тренером, спортивным директором и высшим руководством, и совсем другое, когда у тебя просто забирают нужного игрока по неспортивным причинам. Такое озадачит любого.

Раз Семак и «Зенит» пришли к общему соглашению, значит и у Александра Кокорина появился шанс продолжить карьеру в Петербурге. Сам нападающий, вроде бы не против, как раз из-за отличных отношений с главным тренером. Очень сложно отказать человеку, который вписывался за тебя во время двух сложнейших передряг. А Семак наверняка попросит Кокорина вернуться.