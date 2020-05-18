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19:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сердар Азмун: «Наполи»? «Эвертон»? Сейчас я игрок «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун дал понять, что не думает об уходе из клуба в ближайшее время. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к иранцу со стороны «Наполи» и «Эвертона».

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Источник: AFP 2020

— «Наполи» и «Эвертон» мной интересуются? Прежде чем ответить на этот вопрос, позвольте сказать одну вещь: хочу обратиться к людям, пострадавшим от коронавируса, — цитирует areanapoli.it Азмуна. — Выражаю соболезнования всем, кто потерял близких. Хотел бы поблагодарить медперсонал, от врачей до медсестер, которые борются за нас. Эта пандемия не шутка. Врачи рискуют каждый день, борются, чтобы искоренить болезнь и помочь возвращению населения к здоровому образу жизни.

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Что касается меня и моего будущего, я хочу подчеркнуть: я игрок «Зенита». Моя цель — вернуться к тренировкам и возобновить чемпионат России. Мы хотим вернуться на поле как можно скорее, потому что скучаем по футболам.

Не хотел бы говорить, что у меня сегодня есть предложение от одной команды, завтра от другой. Не буду говорить о будущем, пока не будет достигнуто окончательное соглашения. Слухи и новости будут всегда, но мне все равно, что пишут. Я просто делаю свою работу. Я профессионал. Мне приятны предложения, но они не отвлекают меня.

Я сейчас думаю только о «Зените». У меня контракт с клубом, было бы неэтично говорить о предложениях и будущем. Решение будет принято коллегиально.

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19:45 (мск)© Piter.tv
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