Арустамян: У трёх футболистов «Динамо» выявлен коронавирус

Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. 15 мая РФС объявил о решении доиграть сезон-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге. Турнир возобновится 21 июня.



После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба — по 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).