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00:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Арустамян: У трёх футболистов «Динамо» выявлен коронавирус

Сегодня, 18 мая, футболисты московского «Динамо» прошли тестирование на коронавирус. Результаты тестов троих игроков оказались положительными, сообщает журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале. Имена заражённых футболистов не сообщаются.

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Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:32 MSK, 19.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 782 539+74 124
Скончалось317 566+2 616
Выздоровело1 776 388+49 617
Источник: РИА "Новости"

Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. 15 мая РФС объявил о решении доиграть сезон-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге. Турнир возобновится 21 июня.

После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба — по 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).

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