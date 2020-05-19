Арустамян: У трёх футболистов «Динамо» выявлен коронавирус
Сегодня, 18 мая, футболисты московского «Динамо» прошли тестирование на коронавирус. Результаты тестов троих игроков оказались положительными, сообщает журналист Нобель Арустамян в своём
Сегодня, 18 мая, футболисты московского «Динамо» прошли тестирование на коронавирус. Результаты тестов троих игроков оказались положительными, сообщает журналист Нобель Арустамян в своём
Напомним, сезон в Российской
После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба — по 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).