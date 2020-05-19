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09:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стали известны заболевшие коронавирусом в «Динамо»

Трое футболистов «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус.

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Источник: Спорт-Экспресс

Это вратарь Дэвид Сангаре, защитник Роман Евгеньев и форвард Сильвестр Игбун, сообщает «РБ».

Евгеньев провел 12 матчей в РПЛ, в которых отметился тремя желтыми карточками. У Игбуна 4 гола и 5 желтых карточек в 20 матчах за «Уфу» и «Динамо».

В эти дни клубы РПЛ тестируют футболистов на коронавирусную инфекцию. На данный момент подтверждено два случая заражения — у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана и защитника «Рубина» Константина Плиева.

Ранее исполком РФС утвердил дату возобновления сезона в премьер-лиге — 21 июня.

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