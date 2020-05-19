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10:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» попал в рейтинг неожиданных чемпионов по версии Squawka

Портал Squawka опубликовал рейтинг команд, которые неожиданным образом выигрывали чемпионаты своих стран.

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Источник: Спорт-Экспресс

Учитывается период с 1990 года. В топ-14 попал «Рубин», который был чемпионом России в 2008 и 2009 году.

Также в рейтинг попали: «Блэкберн», «Нант», «Кайзерслаутерн», «Генк», «Депортиво», «Боавишта», «Вольфсбург», АЗ, «Бурсаспор», «Твенте», «Лестер» и ПАОК.

Из топ-чемпионатов не представлено в рейтинге только первенство Италии.

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