«Рубин» попал в рейтинг неожиданных чемпионов по версии Squawka
Портал Squawka опубликовал рейтинг команд, которые неожиданным образом выигрывали чемпионаты своих стран.
Портал Squawka опубликовал рейтинг команд, которые неожиданным образом выигрывали чемпионаты своих стран.
Учитывается период с 1990 года. В топ-14 попал «Рубин», который был чемпионом России в 2008 и 2009 году.
Также в рейтинг попали: «Блэкберн», «Нант», «Кайзерслаутерн», «Генк», «Депортиво», «Боавишта», «Вольфсбург», АЗ, «Бурсаспор», «Твенте», «Лестер» и ПАОК.
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