«Еду мне кладут на лестницу». Игрок «Рубина» рассказал, как переносит коронавирус

Я на настоящем карантине с позавчерашнего вечера, но уже до этого ходил в маске, родители тоже на всякий случай ходили в масках. Как выяснилось, не зря мы это делали. У нас двухэтажный дом. Родители и брат теперь на первом этаже обитают, а я у себя в комнате изолировался на втором. Весь мой маршрут на ближайшие дни будет одним и тем же: спальня, туалет, спальня. Еду мне кладут на лестницу, я забираю, кушаю и возвращаю тарелки обратно на лестницу. Хожу при этом в маске. Конечно, это непривычно, но надо просто пережить эти сложности. Я больше не за себя переживаю, а за родителей. Все общение у нас теперь перешло в телефон, хотя мы находимся в одном доме. Мне-то, думаю, хватит 10−12 дней, чтобы полностью излечиться, а вот за них я опасаюсь.