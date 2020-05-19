«Еду мне кладут на лестницу». Игрок «Рубина» рассказал, как переносит коронавирус
Защитник «Рубина» Константин Плиев рассказал, как живет в одном доме с родителями и братом во время карантина по коронавирусу, а также поведал о своем самочувствии.
Защитник «Рубина» Константин Плиев рассказал, как живет в одном доме с родителями и братом во время карантина по коронавирусу, а также поведал о своем самочувствии.
Плиев стал вторым футболистом российской
«Со мной все отлично, никаких проблем не ощущаю. Сижу у себя дома во Владикавказе. Просто знаю, что внутри у меня все засело, но внешне болезнь не проявляется.
Сейчас подробно описаны все тяжелые симптомы, которые переносит больной коронавирусом. Я ничего такого не чувствовал: не было температуры, не болело горло. Напоминало легкую простуду, все прошло за пять дней. Я уже четыре дня назад спокойно бегал, никаких проблем не испытывал.
Я на настоящем карантине с позавчерашнего вечера, но уже до этого ходил в маске, родители тоже на всякий случай ходили в масках. Как выяснилось, не зря мы это делали. У нас двухэтажный дом. Родители и брат теперь на первом этаже обитают, а я у себя в комнате изолировался на втором. Весь мой маршрут на ближайшие дни будет одним и тем же: спальня, туалет, спальня. Еду мне кладут на лестницу, я забираю, кушаю и возвращаю тарелки обратно на лестницу. Хожу при этом в маске. Конечно, это непривычно, но надо просто пережить эти сложности. Я больше не за себя переживаю, а за родителей. Все общение у нас теперь перешло в телефон, хотя мы находимся в одном доме.
У моих родных, слава богу, все хорошо. У брата, защитника «Динамо» Заурбека Плиева, пришел отрицательный тест, сегодня сделаем нашим родителям тесты, — приводит слова Плиева «Спорт Бизнес Online».