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16:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что с форвардом Александром Кокориным продлен до конца сезона.

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Источник: Спорт-Экспресс
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7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

На данный момент нападающий арендован «Сочи».

— Слухи о предложении Кокорину продлить контракт из разряда: «Слышали звон, но не знаем, где он», — приводит слова Медведева РИА Новости. — В соответствии с рекомендациями УЕФА и Ассоциации европейских клубов, с целью доигрывания всех чемпионатов рекомендовано продлить истекающие контракты на период до конца текущего сезона. Что и сделано в случае с Александром Кокориным. Его контракт с «Зенитом» продлен на период доигрывания, и договор аренды с «Сочи» тоже продлен.

В текущем сезоне на счету 29-летнего форварда 4 матча за «Сочи», в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. Действующее соглашение Кокорина было рассчитано до конца сезона.

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