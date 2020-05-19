«Пока не очень»: Федун рассказал о своем самочувствии
Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о своем самочувствии.
Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о своем самочувствии.
Официальный сайт «Спартака» 7 мая сообщил, что Федун был госпитализирован в связи с коронавирусной инфекцией.
«Как я себя чувствую? Отвечу одной фразой — пока не очень», — приводит слова Федуна Championat.com.
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По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией.