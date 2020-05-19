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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Пока не очень»: Федун рассказал о своем самочувствии

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о своем самочувствии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Официальный сайт «Спартака» 7 мая сообщил, что Федун был госпитализирован в связи с коронавирусной инфекцией.

«Как я себя чувствую? Отвечу одной фразой — пока не очень», — приводит слова Федуна Championat.com.

Ранее из-за пандемии коронавируса был остановлен розыгрыш Российской премьер-лиги. Возобновление турнира запланировано на 21 июня.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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