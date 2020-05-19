«Пока не очень»: Федун рассказал о своем самочувствии

Источник: Спорт РИА Новости

Официальный сайт «Спартака» 7 мая сообщил, что Федун был госпитализирован в связи с коронавирусной инфекцией.

«Как я себя чувствую? Отвечу одной фразой — пока не очень», — приводит слова Федуна Championat.com.

Ранее из-за пандемии коронавируса был остановлен розыгрыш Российской премьер-лиги. Возобновление турнира запланировано на 21 июня.