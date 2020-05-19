Станислав Черчесов рассказал, почему ушёл из «Спартака» в 1995 году

«Спасибо, что напомнили о тех незабываемых моментах осени 1995 года, когда мы со «Спартаком» одержали шесть побед в шести играх Лиги чемпионов. У нас действительно была очень сильная команда с великолепным подбором игроков. И результаты в еврокубковых матчах говорят сами за себя.

Что касается ухода из «Спартака» после завершения сезона, то не могу говорить за остальных ребят, у меня же ситуация была следующей. Наверняка не все помнят, что в столичную команду я тогда перешёл на короткий срок на правах аренды из дрезденского «Динамо». После его окончания же немецкий клуб решил продать в меня в «Тироль» из Инсбрука. С одной стороны, я уезжал из Бундеслиги в более слабый чемпионат, и поначалу это не слишком радовало. С другой — в составе «Тироля» стал трёхкратным чемпионом Австрии. В этой же стране начал и свою тренерскую карьеру. Так что нисколько не жалею о том, что волею дрезденского «Динамо» из «Спартака» я тогда попал в Инсбрук", — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.