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18:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Станислав Черчесов рассказал, почему ушёл из «Спартака» в 1995 году

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в 1995 году он покинул московский «Спартак», несмотря на выход клуба в плей-офф Лиги чемпионов.

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«Спасибо, что напомнили о тех незабываемых моментах осени 1995 года, когда мы со «Спартаком» одержали шесть побед в шести играх Лиги чемпионов. У нас действительно была очень сильная команда с великолепным подбором игроков. И результаты в еврокубковых матчах говорят сами за себя.

Что касается ухода из «Спартака» после завершения сезона, то не могу говорить за остальных ребят, у меня же ситуация была следующей. Наверняка не все помнят, что в столичную команду я тогда перешёл на короткий срок на правах аренды из дрезденского «Динамо». После его окончания же немецкий клуб решил продать в меня в «Тироль» из Инсбрука. С одной стороны, я уезжал из Бундеслиги в более слабый чемпионат, и поначалу это не слишком радовало. С другой — в составе «Тироля» стал трёхкратным чемпионом Австрии. В этой же стране начал и свою тренерскую карьеру. Так что нисколько не жалею о том, что волею дрезденского «Динамо» из «Спартака» я тогда попал в Инсбрук", — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.

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