Соболь, газ: зачем «Спартак» купил нападающего, который не забивает

Московский «Спартак» осуществил первый трансфер в российском футболе в период пандемии.
Александр Соболев — одно из главных открытий первой части сезона РПЛ. В стартовых 12 турах он забил 10 мячей и в
Габаритный форвард даже получил приглашение в сборную России. Соболев ездил на октябрьский и ноябрьский сборы, но пока так и не дебютировал за главную команду страны. Однако статус игрока сборной тут же повысил его ценник.
С конца октября у нападающего началась голевая засуха, которая продолжается до сих пор. С 13-го тура он не забивал за «Крылья Советов». Не отличался Александр и после перехода в «Спартак». Зимой москвичи оформили аренду нападающего с правом последующего выкупа. Пока он провел за клуб всего четыре матча.
Видимо, в тех играх, которые Соболев успел провести за «Спартак», он убедил руководство и тренерский штаб в том, что является нужной фигурой и игроком основного состава. Да, он не забил пока ни одного мяча, но играть в «Крыльях» и в «Спартаке» — это две большие разницы. В Москве ты находишься под постоянным прессингом: болельщики и журналисты пристально следят за тобой, и сам бренд клуба действует на игроков. Но Соболев должен освоиться. С его габаритами, фактурой и умением выбирать позицию он скоро начнет забивать. В «Спартаке» есть футболисты, которые снабдят его передачами. Александр хорош в игре головой и ногами. Если освоится и станет своим в коллективе, то голы придут.
По данным авторитетного портала transfermarkt.de,
— Понятно, что €5 млн за Соболева — это много и даже чересчур много, — заявил «Известиям» агент Дмитрий Селюк. — Но клубы иногда платят за более готовых футболистов такие же суммы, а эти игроки часто не являются настоящими профессионалами, и деньги идут в никуда. Я не имею никакого отношения к Александру, но мне кажется, что про него так сказать точно нельзя. Соболев — профессионал и работяга. С нынешним тренером
С другой стороны, возможно, оперативная продажа была условием самих «Крыльев». Самарцам не нужны лишние риски, которые могли бы поставить под сомнение выкуп Соболева. Сейчас у «Спартака», кроме него, фактически всего один нападающий — это Эзикель Понсе. Да, есть Джордан Ларссон, но он не чистый форвард. Значится в составе и Андре Шюррле, способный отыграть впереди. Однако «Спартак» уже заявил, что не будет выкупать его у «Боруссии», и он, скорее всего, больше за
— Клуб принял такое решение, значит, считает, что этот игрок им будет полезен, — сказал «Известиям»
Возможно, мы уже сейчас видим подготовку «Спартака» к новому лимиту на легионеров. С сезона-2020/21 в заявке команд должно быть 15 россиян и лишь восемь легионеров. В таких условиях клубы будут пытаться улучшить средний уровень отечественных игроков в составе. Так что цена на них точно не упадет, а зарплаты останутся впечатляющими.
— «Спартак» точно не поторопился с покупкой Соболева, — заявил «Известиям»
Сезон чемпионата России возобновится уже 21 июня. Такое решение принял исполком РФС. Клубам осталось доиграть лишь восемь туров. На данный момент «Спартак» идет на восьмом месте в чемпионате и продолжает борьбу за Кубок России на стадии полуфинала.