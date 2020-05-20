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00:35 (мск), источник: Известия

Соболь, газ: зачем «Спартак» купил нападающего, который не забивает

Красно-белые решили не откладывать трансфер форварда до конца сезона.

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Источник: Известия

Московский «Спартак» осуществил первый трансфер в российском футболе в период пандемии. Красно-белые выкупили у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева. Этой весной 23-летний игрок выступал за москвичей на правах аренды. Он не успел забить ни одного мяча, но это не помешало руководству клуба принять решение о выкупе футболиста еще до фактического окончания сезона.

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По нисходящей

Александр Соболев — одно из главных открытий первой части сезона РПЛ. В стартовых 12 турах он забил 10 мячей и в какой-то момент даже был лучшим бомбардиром всего чемпионата. Еще летом начали ходить разговоры, что футболист интересен российским топ-клубам. А к зиме появлялась информация и про европейские середняки.

Габаритный форвард даже получил приглашение в сборную России. Соболев ездил на октябрьский и ноябрьский сборы, но пока так и не дебютировал за главную команду страны. Однако статус игрока сборной тут же повысил его ценник.

С конца октября у нападающего началась голевая засуха, которая продолжается до сих пор. С 13-го тура он не забивал за «Крылья Советов». Не отличался Александр и после перехода в «Спартак». Зимой москвичи оформили аренду нападающего с правом последующего выкупа. Пока он провел за клуб всего четыре матча.

Видимо, в тех играх, которые Соболев успел провести за «Спартак», он убедил руководство и тренерский штаб в том, что является нужной фигурой и игроком основного состава. Да, он не забил пока ни одного мяча, но играть в «Крыльях» и в «Спартаке» — это две большие разницы. В Москве ты находишься под постоянным прессингом: болельщики и журналисты пристально следят за тобой, и сам бренд клуба действует на игроков. Но Соболев должен освоиться. С его габаритами, фактурой и умением выбирать позицию он скоро начнет забивать. В «Спартаке» есть футболисты, которые снабдят его передачами. Александр хорош в игре головой и ногами. Если освоится и станет своим в коллективе, то голы придут.
Валерий Кечинов

Могут себе позволить

По данным авторитетного портала transfermarkt.de, красно-белые заплатили €4,5 млн «Крыльям Советов» за трансфер Соболева. Еще в €500 тыс. обошлась стоимость аренды. И столько же «Спартак» отдал самому игроку в виде зарплаты в период с февраля по май. Не совсем понятно, почему москвичи не стали продлевать аренду до фактического окончания сезона, а приняли оперативное решение выкупить игрока.

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— Понятно, что €5 млн за Соболева — это много и даже чересчур много, — заявил «Известиям» агент Дмитрий Селюк. — Но клубы иногда платят за более готовых футболистов такие же суммы, а эти игроки часто не являются настоящими профессионалами, и деньги идут в никуда. Я не имею никакого отношения к Александру, но мне кажется, что про него так сказать точно нельзя. Соболев — профессионал и работяга. С нынешним тренером красно-белых Доменико Тедеско из него должен выйти толк. Конечно, Александр не соответствует мечтам болельщиков клуба о «спартаковском» футболе: короткий пас, доминирование на поле и так далее. Но ведь Тедеско ставит «Спартаку» другую игру, и в нее Соболев как раз вписывается отлично.

С другой стороны, возможно, оперативная продажа была условием самих «Крыльев». Самарцам не нужны лишние риски, которые могли бы поставить под сомнение выкуп Соболева. Сейчас у «Спартака», кроме него, фактически всего один нападающий — это Эзикель Понсе. Да, есть Джордан Ларссон, но он не чистый форвард. Значится в составе и Андре Шюррле, способный отыграть впереди. Однако «Спартак» уже заявил, что не будет выкупать его у «Боруссии», и он, скорее всего, больше за красно-белых не сыграет.

СМИ сообщают, что «Спартак» будет платить Соболеву зарплату в размере €1,8 млн в год. Другие называют сумму на €600 тыс. меньше. При этом есть еще и различные бонусы за результативность и выполнение задач. В любом случае, сумма выходит довольно приличной. Особенно на фоне нынешней ситуации в футболе, а также с учетом просевшей цены на нефть. Владелец и основной инвестор «Спартака» — вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. Это компания также является титульным спонсором красно-белых.

— Клуб принял такое решение, значит, считает, что этот игрок им будет полезен, — сказал «Известиям» экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков. — Если у «Спартака» есть возможность платить такие деньги, это его право. Но ситуация не совсем однозначная, клубы часто дают молодым игрокам солидные контракты. А потом сами не понимают, за что платят такие деньги, которые впоследствии еще могут и расслабить футболиста. Часто это влияет на дальнейший прогресс.

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Возможно, мы уже сейчас видим подготовку «Спартака» к новому лимиту на легионеров. С сезона-2020/21 в заявке команд должно быть 15 россиян и лишь восемь легионеров. В таких условиях клубы будут пытаться улучшить средний уровень отечественных игроков в составе. Так что цена на них точно не упадет, а зарплаты останутся впечатляющими.

— «Спартак» точно не поторопился с покупкой Соболева, — заявил «Известиям» экс-капитан красно-белых Мартин Йиранек. — Он молодой игрок с российским паспортом, уже вызывался в расположение сборной страны. У него хорошие перспективы. Сегодня такие цены на нападающих с гражданством РФ. В нынешней ситуации сложно торговаться и получить такого игрока, скажем, за €1 млн. По сегодняшним меркам, «Спартак» заплатил нормальную сумму.

Сезон чемпионата России возобновится уже 21 июня. Такое решение принял исполком РФС. Клубам осталось доиграть лишь восемь туров. На данный момент «Спартак» идет на восьмом месте в чемпионате и продолжает борьбу за Кубок России на стадии полуфинала.

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