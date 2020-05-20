Соболь, газ: зачем «Спартак» купил нападающего, который не забивает

Источник: Известия

Московский «Спартак» осуществил первый трансфер в российском футболе в период пандемии. Красно-белые выкупили у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева. Этой весной 23-летний игрок выступал за москвичей на правах аренды. Он не успел забить ни одного мяча, но это не помешало руководству клуба принять решение о выкупе футболиста еще до фактического окончания сезона.

По нисходящей

Александр Соболев — одно из главных открытий первой части сезона РПЛ. В стартовых 12 турах он забил 10 мячей и в какой-то момент даже был лучшим бомбардиром всего чемпионата. Еще летом начали ходить разговоры, что футболист интересен российским топ-клубам. А к зиме появлялась информация и про европейские середняки.

Габаритный форвард даже получил приглашение в сборную России. Соболев ездил на октябрьский и ноябрьский сборы, но пока так и не дебютировал за главную команду страны. Однако статус игрока сборной тут же повысил его ценник.

С конца октября у нападающего началась голевая засуха, которая продолжается до сих пор. С 13-го тура он не забивал за «Крылья Советов». Не отличался Александр и после перехода в «Спартак». Зимой москвичи оформили аренду нападающего с правом последующего выкупа. Пока он провел за клуб всего четыре матча.

Видимо, в тех играх, которые Соболев успел провести за «Спартак», он убедил руководство и тренерский штаб в том, что является нужной фигурой и игроком основного состава. Да, он не забил пока ни одного мяча, но играть в «Крыльях» и в «Спартаке» — это две большие разницы. В Москве ты находишься под постоянным прессингом: болельщики и журналисты пристально следят за тобой, и сам бренд клуба действует на игроков. Но Соболев должен освоиться. С его габаритами, фактурой и умением выбирать позицию он скоро начнет забивать. В «Спартаке» есть футболисты, которые снабдят его передачами. Александр хорош в игре головой и ногами. Если освоится и станет своим в коллективе, то голы придут. Валерий Кечинов

Могут себе позволить

По данным авторитетного портала transfermarkt.de, красно-белые заплатили €4,5 млн «Крыльям Советов» за трансфер Соболева. Еще в €500 тыс. обошлась стоимость аренды. И столько же «Спартак» отдал самому игроку в виде зарплаты в период с февраля по май. Не совсем понятно, почему москвичи не стали продлевать аренду до фактического окончания сезона, а приняли оперативное решение выкупить игрока.

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— Понятно, что €5 млн за Соболева — это много и даже чересчур много, — заявил «Известиям» агент Дмитрий Селюк. — Но клубы иногда платят за более готовых футболистов такие же суммы, а эти игроки часто не являются настоящими профессионалами, и деньги идут в никуда. Я не имею никакого отношения к Александру, но мне кажется, что про него так сказать точно нельзя. Соболев — профессионал и работяга. С нынешним тренером красно-белых Доменико Тедеско из него должен выйти толк. Конечно, Александр не соответствует мечтам болельщиков клуба о «спартаковском» футболе: короткий пас, доминирование на поле и так далее. Но ведь Тедеско ставит «Спартаку» другую игру, и в нее Соболев как раз вписывается отлично.

С другой стороны, возможно, оперативная продажа была условием самих «Крыльев». Самарцам не нужны лишние риски, которые могли бы поставить под сомнение выкуп Соболева. Сейчас у «Спартака», кроме него, фактически всего один нападающий — это Эзикель Понсе. Да, есть Джордан Ларссон, но он не чистый форвард. Значится в составе и Андре Шюррле, способный отыграть впереди. Однако «Спартак» уже заявил, что не будет выкупать его у «Боруссии», и он, скорее всего, больше за красно-белых не сыграет.

СМИ сообщают, что «Спартак» будет платить Соболеву зарплату в размере €1,8 млн в год. Другие называют сумму на €600 тыс. меньше. При этом есть еще и различные бонусы за результативность и выполнение задач. В любом случае, сумма выходит довольно приличной. Особенно на фоне нынешней ситуации в футболе, а также с учетом просевшей цены на нефть. Владелец и основной инвестор «Спартака» — вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. Это компания также является титульным спонсором красно-белых.

— Клуб принял такое решение, значит, считает, что этот игрок им будет полезен, — сказал «Известиям» экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков. — Если у «Спартака» есть возможность платить такие деньги, это его право. Но ситуация не совсем однозначная, клубы часто дают молодым игрокам солидные контракты. А потом сами не понимают, за что платят такие деньги, которые впоследствии еще могут и расслабить футболиста. Часто это влияет на дальнейший прогресс.

Возможно, мы уже сейчас видим подготовку «Спартака» к новому лимиту на легионеров. С сезона-2020/21 в заявке команд должно быть 15 россиян и лишь восемь легионеров. В таких условиях клубы будут пытаться улучшить средний уровень отечественных игроков в составе. Так что цена на них точно не упадет, а зарплаты останутся впечатляющими.

— «Спартак» точно не поторопился с покупкой Соболева, — заявил «Известиям» экс-капитан красно-белых Мартин Йиранек. — Он молодой игрок с российским паспортом, уже вызывался в расположение сборной страны. У него хорошие перспективы. Сегодня такие цены на нападающих с гражданством РФ. В нынешней ситуации сложно торговаться и получить такого игрока, скажем, за €1 млн. По сегодняшним меркам, «Спартак» заплатил нормальную сумму.