Агент нашел Исламхану хороший вариант вместо «Зенита» и высказался о высокой зарплате казахстанца

«Я верю, что у Исламхана может быть вариант с Италией, потому что они часто берут игроков, потом отдают их в аренду, крутят, вертят. Исламхан — хороший, техничный футболист. И в той же России он может играть, опять же, учитывая новый лимит со следующего сезона. Но проблема в другом, у него высокая зарплата, такие деньги в РПЛ могут платить только 3−4 клуба, но я не думаю, что он способен усилить эти команды. Тот же “Зенит” он не усилит, они же про Лигу чемпионов думают, а не про чемпионат России. Ну так, для скамейки “Зенита” — может быть. “Рубин”? Это хороший вариант, туда он может перейти, им надо подниматься», — отметил Селюк.