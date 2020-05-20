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12:48 (мск), источник: Vesti.kz

Агент нашел Исламхану хороший вариант вместо «Зенита» и высказался о высокой зарплате казахстанца

Известный агент Дмитрий Селюк в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал свое мнение относительно перспектив футболиста Бауыржана Исламхана в чемпионате России. Он объяснил, почему не все команды способны подписать полузащитника сборной Казахстана.

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Источник: РИА "Новости"

«Я верю, что у Исламхана может быть вариант с Италией, потому что они часто берут игроков, потом отдают их в аренду, крутят, вертят. Исламхан — хороший, техничный футболист. И в той же России он может играть, опять же, учитывая новый лимит со следующего сезона. Но проблема в другом, у него высокая зарплата, такие деньги в РПЛ могут платить только 3−4 клуба, но я не думаю, что он способен усилить эти команды. Тот же “Зенит” он не усилит, они же про Лигу чемпионов думают, а не про чемпионат России. Ну так, для скамейки “Зенита” — может быть. “Рубин”? Это хороший вариант, туда он может перейти, им надо подниматься», — отметил Селюк.

Исламхан на данный момент является игроком «Аль-Айна», его контракт с клубом из ОАЭ завершается 30 июня. Ранее агент игрока Марат Арчегов рассказал о потенциальных вариантах продолжения карьеры Исламхана.

Напомним, зимой Исламхан проходил просмотр в «Зените». Казахстанец провел два контрольных матча за питерцев на сборе в Дохе, но до подписания контракта дело не дошло.

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