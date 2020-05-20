Фанаты призвали бойкотировать спонсоров «Локомотива» из-за ухода Семина
Болельщики «Локомотива» продолжают высказывать недовольство по поводу решения клуба не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.
Болельщики «Локомотива» продолжают высказывать недовольство по поводу решения клуба не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.
Фанатское объединение United South в своем
Контракт Семина с «Локомотивом» прекращает действие 31 мая. 1 июня его сменит 40-летний сербский специалист Марко Николич.