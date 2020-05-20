Среди футболистов и тренеров «Ростова» нет заболевших COVID-19
Среди игроков, тренеров и персонала футбольного клуба «Ростов» (Ростов-на-Дону) нет заболевших коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
Среди игроков, тренеров и персонала футбольного клуба «Ростов» (Ростов-на-Дону) нет заболевших коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
«Футболисты, тренеры и персонал нашего клуба на днях сдали тесты на COVID-19. По результатам анализов, все тесты показали отрицательный результат. “Желто-синие” в полном составе находятся в
Возобновление чемпионата России по футболу запланировано на 21 июня. После 22 туров «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице.