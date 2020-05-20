Среди футболистов и тренеров «Ростова» нет заболевших COVID-19

«Футболисты, тренеры и персонал нашего клуба на днях сдали тесты на COVID-19. По результатам анализов, все тесты показали отрицательный результат. “Желто-синие” в полном составе находятся в Ростове-на-Дону (защитник Деннис Хаджикадунич должен вернуться из Швеции) и начинают индивидуальные тренировки», — говорится в сообщении.