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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Среди футболистов и тренеров «Ростова» нет заболевших COVID-19

Среди игроков, тренеров и персонала футбольного клуба «Ростов» (Ростов-на-Дону) нет заболевших коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Футболисты, тренеры и персонал нашего клуба на днях сдали тесты на COVID-19. По результатам анализов, все тесты показали отрицательный результат. “Желто-синие” в полном составе находятся в Ростове-на-Дону (защитник Деннис Хаджикадунич должен вернуться из Швеции) и начинают индивидуальные тренировки», — говорится в сообщении.

Возобновление чемпионата России по футболу запланировано на 21 июня. После 22 туров «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице.

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