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16:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В ЦСКА не выявлены случаи заражения коронавирусом

Все игроки ЦСКА, находящиеся в Москве, а также тренерский штаб и административный состав команды сдали тесты на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

Легионеры сдадут тесты сразу по прибытию в Москву. Ожидается, что они вернутся к концу недели.

Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня. После 22 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

По последним данным Роспотребнадзора, в России подтверждено 308 705 случаев заражения коронавирусом — это второй показатель среди стран мира. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

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