Тесты находящихся в Грозном игроков ФК «Ахмат» дали отрицательный результат на коронавирус

Источник: РИА "Новости"

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня.

«У тех, кто был в Грозном, все хорошо, результаты отрицательные, — сказал Айдамиров. — У тех, кто приехал вчера-позавчера, ждем результатов тестов».

«Иностранцы еще не прибыли, мы занимаемся их возвращением. Если бы все было так просто, они бы уже давно были в Грозном», — добавил гендиректор «Ахмата».

В заявке «Ахмата» на сезон-2019/20 значатся десять легионеров. Это защитники Вилькер Анхель (Венесуэла), Мирослав Богосавац (Сербия) и Зоран Нижич (Хорватия), полузащитники Исмаэл Силва и Раванелли (оба — Бразилия), Бернард Бериша и Одисе Роши (оба — Албания), а также нападающие Аблае Мбенг (Сенегал), Фелипе Визеу (Бразилия) и Андрес Понсе (Венсесуэла).

Случаи заражения коронавирусом в РПЛ

Во второй декаде мая в клубах РПЛ официально было зафиксировано три случая заражения коронавирусом среди игроков. 16 мая стало известно, что положительным оказался тест перуанского нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана. Два дня спустя аналогичный диагноз подтвердился у защитника казанского «Рубина» Константина Плиева, 19 мая — у игрока обороны московского «Динамо» Романа Евгеньева.