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15:21 (мск), источник: ТАСС

Гончаренко отметил, что продление контракта с ЦСКА является для него большим вызовом

ТАСС, 20 мая. Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что он рассматривает продление контракта с московской командой как большой вызов. Комментарий Гончаренко приводит пресс-служба ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

В среду 42-летний Гончаренко подписал новое соглашение с ЦСКА, которое будет действовать до конца сезона-2020/21.

«Очень рад продлению контракта с таким великим клубом, — заявил Гончаренко. — За несколько лет работы в ЦСКА сначала в качестве помощника, а потом главного тренера все здесь стало родным, благодарен нашему руководству за доверие, которое мне оказывают. Это очередной большой вызов, у нас перспективная молодая команда, высокая конкуренция в лиге, это по-своему заводит. Хочется, чтобы мы поднимались как можно выше, чтобы команда росла и игроки прогрессировали, сделаем для этого все возможное».

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Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, до этого в сезоне-2015/16 он работал старшим тренером в штабе Леонида Слуцкого и выиграл с клубом золотые медали за победу в чемпионате России. Во главе ЦСКА Гончаренко завоевал Суперкубок России 2018 года, дважды становился серебряным призером чемпионата России (2017, 2018), а также дошел до ¼ финала Лиги Европы в сезоне-2017/18. В сезоне-2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги, прерванном из-за пандемии коронавируса, Гончаренко был признан лучшим тренером месяца в РПЛ (в сентябре).

Ранее Гончаренко был главным тренером в «Уфе», екатеринбургском «Урале», краснодарской «Кубани» и белорусском БАТЭ, с которым шесть раз выиграл чемпионат Белоруссии, стал обладателем кубка страны и трижды — Суперкубка Белоруссии.

15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был прерван 17 марта. Чемпионат России был приостановлен после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. ЦСКА находится на пятой позиции, набрав 36 очков, лидирует «Зенит» из Санкт-Петербурга, на счету которого 50 очков.

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