Гончаренко отметил, что продление контракта с ЦСКА является для него большим вызовом

Источник: РИА "Новости"

В среду 42-летний Гончаренко подписал новое соглашение с ЦСКА, которое будет действовать до конца сезона-2020/21.

«Очень рад продлению контракта с таким великим клубом, — заявил Гончаренко. — За несколько лет работы в ЦСКА сначала в качестве помощника, а потом главного тренера все здесь стало родным, благодарен нашему руководству за доверие, которое мне оказывают. Это очередной большой вызов, у нас перспективная молодая команда, высокая конкуренция в лиге, это по-своему заводит. Хочется, чтобы мы поднимались как можно выше, чтобы команда росла и игроки прогрессировали, сделаем для этого все возможное».

<iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen frameborder="0" src="https://player-smotri.mail.ru?viewMode=external&brandsafety=&place_id=article&noSound=1&autoplay=1&channel=news&startId=844160&streamId=mediaproject_in_article_news"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, до этого в сезоне-2015/16 он работал старшим тренером в штабе Леонида Слуцкого и выиграл с клубом золотые медали за победу в чемпионате России. Во главе ЦСКА Гончаренко завоевал Суперкубок России 2018 года, дважды становился серебряным призером чемпионата России (2017, 2018), а также дошел до ¼ финала Лиги Европы в сезоне-2017/18. В сезоне-2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги, прерванном из-за пандемии коронавируса, Гончаренко был признан лучшим тренером месяца в РПЛ (в сентябре).

Ранее Гончаренко был главным тренером в «Уфе», екатеринбургском «Урале», краснодарской «Кубани» и белорусском БАТЭ, с которым шесть раз выиграл чемпионат Белоруссии, стал обладателем кубка страны и трижды — Суперкубка Белоруссии.