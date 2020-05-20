Все ради хайпа
Хайп — отличительная черта нашего карантинного времени, но нужен серьезный разговор о будущем «Локомотива».
Хайп — отличительная черта нашего карантинного времени, но нужен серьезный разговор о будущем «Локомотива».
Давайте рассмотрим конкретный пример. Безусловно, Юрий Семин — выдающийся тренер, он внес огромный вклад в российский и не только футбол. С этим никто не спорит, зато вполне можно оспорить быстро ставший популярным на волне хайпа тезис «Юрия Палыча с позором выгнали из клуба». Опровергается он элементарно.
Безусловно, это важные моменты, но в большом футболе, как неоднократно подчеркивалось, не работают старые заслуги, как любят повторять сами тренеры, «твое имя за тебя никогда не сыграет, ты должен, как в сексе, доказывать, что лучший здесь и сейчас, а не вспоминать, что
Вот тут мы подходим к главному. Нет сомнений, что «Локомотив» стремится быть чемпионом России, да и в Лиге чемпионов ставит перед собой другие задачи. Вот только возникает вопрос: добивается ли клуб сейчас максимума исходя из имеющихся (не самых плохих) возможностей? Тут даже критики вряд ли будут спорить, что ответ — отрицательный, они могут назвать лишь другие причины, но сам ответ будет очевиден для всех. Во всяком случае, нынешний сезон не может считаться успешным. В Лиге чемпионов «Локомотив» занял в группе последнее место и не попал даже в Лигу Европы. Кстати, и по качеству игры команде было далеко, скажем, до пражской «Славии», у тренера которой возможности были явно скромнее, тем не менее, он успешно противостоял и «Барселоне», и «Боруссии», и «Интеру», знаменитым европейским клубам. Так что четвертое место в группе тоже можно
Так что итоговое второе место «Локомотиву» отнюдь не гарантировано, ведь в чемпионате, который, скорее всего, будет продолжен, осталось провести 8 туров. Поэтому и «псевдосеребро» как аргумент отпадает, а по факту остаются второе подряд неудачное выступление в групповом турнире Лиги чемпионов и вылет из Кубка России от калининградской «Балтики». Это вряд ли те результаты, которых хотели болельщики.
Также важно обратить внимание на динамику: если в сезоне-2017/18 команда играла лучше, чем в сезоне-2018/19, а в прошлом соответственно лучше, чем в нынешнем, то любой разумный руководитель задумается о том, что надо
Безусловно, эмоции, которые
А еще давайте не забывать, что «Локомотив» делает выбор не на сезон, а на больший срок. По окончании очередного 3-летнего цикла Семину будет уже 76. Аргументы насчет Бескова не работают: Константин Иванович свои звездные времена со «Спартаком» пережил в ту пору, когда ему было 60 с гаком лет, а не 70. Кстати говоря, не стоит сбрасывать со счетов и то, что сейчас в стране, да и в мире в целом ситуация такова, что людям такого возраста вообще запрещено выходить не то чтобы на работу, а даже на улицу.
Важный вопрос, которым нужно задаться: стоит ли обожествлять действующих тренеров? У любого из них есть прошлое, есть будущее, есть настоящее. Лучше относиться к ним уважительно, но именно в этих рамках.
Да, во многих клубах сознательно снабжают тренеров атрибутами легенды: в «Арсенале» француза Арсена Венгера официально называли Чудотворцем, удостоились похожих титулов и голландец Ринус Михелс, и шотландец Алекс Фергюсон. Но вряд ли можно спорить с тем, что они никогда не вели себя со своими клубами с позиции силы. И не заигрывали с болельщиками в угоду личным амбициям, а старались работать именно на пользу дела. В ведущих клубах мира понимают: прошлое необходимо уважать, но зачастую требуется идти дальше с новыми идеями и новыми именами. Поэтому и «Локомотиву», независимо от того, кто им руководит, было бы гораздо проще, если бы Семин как Венгер, у которого тоже в свое время заканчивался контракт (а для него было драмой решение клуба с ним расстаться), до последнего с достоинством тренировал команду. А затем ушел под аплодисменты, не став конфликтовать с клубом.
Что спорить, Семин сыграл огромную роль в российском футболе. Он, безусловно, выдающийся тренер. Вот только важно, чтобы его имя было связано исключительно с самыми достойными страницами в истории клуба. Уверены, что в «Локомотиве» это прекрасно понимают, а значит наверняка, как только уйдет в прошлое пандемия, клуб публично отдаст должное заслугам любимого Шпалыча. В этом нет просто никаких сомнений.
Иванов Сергей