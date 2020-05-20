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20:07 (мск), источник: ТАСС

«Тамбов» не будет продлевать срок аренды футболистов Кардозу и Хосонова

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тамбов» не продлит срок арендных соглашений с полузащитниками Хетагом Хосоновым и Мигелом Кардозу до окончания сезона. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

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15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. В связи с этим истекающие контракты, в том числе арендные соглашения, могут быть продлены на два месяца.

«У нас у большей части команды ранее были подписаны контракты на следующий сезон, с этим проблем нет, — сказал Худяков. — Были нюансы только с арендованными футболистами, но мы их все уже решили. Хосонов и Кардозу вернутся в свои клубы (ЦСКА и “Динамо” соответственно — прим. ТАСС) после 31 мая. Все остальные остаются у нас».

Хосонов перешел в «Тамбов» на правах аренды в январе 2019 года и сыграл за команду в 15 матчах. Кардозу выступал за «Тамбов» с февраля нынешнего года. До приостановки чемпионата он появился на поле только во встрече с «Рубином» (0:0), в которой провел шесть минут.

«Тамбов» после 22 туров набрал 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. В первом матче после возобновления чемпионата тамбовчане на выезде сыграют с «Уфой».

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