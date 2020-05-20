«Тамбов» не будет продлевать срок аренды футболистов Кардозу и Хосонова

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. В связи с этим истекающие контракты, в том числе арендные соглашения, могут быть продлены на два месяца.

«У нас у большей части команды ранее были подписаны контракты на следующий сезон, с этим проблем нет, — сказал Худяков. — Были нюансы только с арендованными футболистами, но мы их все уже решили. Хосонов и Кардозу вернутся в свои клубы (ЦСКА и “Динамо” соответственно — прим. ТАСС) после 31 мая. Все остальные остаются у нас».

Хосонов перешел в «Тамбов» на правах аренды в январе 2019 года и сыграл за команду в 15 матчах. Кардозу выступал за «Тамбов» с февраля нынешнего года. До приостановки чемпионата он появился на поле только во встрече с «Рубином» (0:0), в которой провел шесть минут.