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20:36 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрока «Кайрата» не хотят видеть в тренерском штабе «Зенита»

Экс-игрока «Кайрата» и сборной Украины Анатолия Тимощука, по информации Metaratings.ru, не желают видеть в тренерском штабе «Зенита».

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Источник: РИА "Новости"

Как утверждает источник, Тимощук не устраивает главного тренера клуба Сергея Семака.

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Впрочем, имеется вероятность того, что украинец, которым довольно руководство «Зенита», останется в Санкт-Петербурге, где работает с марта 2017 года. Его контракт истекает летом нынешнего года.

Напомним, Тимощук выступал в «Кайрате» с середины сезона-2015 до конца 2016 года, завершив в казахстанском клубе профессиональную карьеру. Бывший игрок донецкого «Шахтера», «Баварии», «Зенита» и сборной Украины дважды становился в составе алматинцев серебряным призером чемпионата Казахстана и обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Будучи игроком «Кайрата», украинец в составе своей национальной команды выступил на чемпионате Европы 2016 года.

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