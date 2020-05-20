Экс-игрока «Кайрата» не хотят видеть в тренерском штабе «Зенита»
Как утверждает источник, Тимощук не устраивает главного тренера клуба Сергея Семака.
Впрочем, имеется вероятность того, что украинец, которым довольно руководство «Зенита», останется в
Напомним, Тимощук выступал в «Кайрате» с середины сезона-2015 до конца 2016 года, завершив в казахстанском клубе профессиональную карьеру. Бывший игрок донецкого «Шахтера», «Баварии», «Зенита» и сборной Украины дважды становился в составе алматинцев серебряным призером чемпионата Казахстана и обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Будучи игроком «Кайрата», украинец в составе своей национальной команды выступил на чемпионате Европы 2016 года.