Экс-игрока «Кайрата» не хотят видеть в тренерском штабе «Зенита»

Источник: РИА "Новости"

Как утверждает источник, Тимощук не устраивает главного тренера клуба Сергея Семака.

Впрочем, имеется вероятность того, что украинец, которым довольно руководство «Зенита», останется в Санкт-Петербурге, где работает с марта 2017 года. Его контракт истекает летом нынешнего года.

Напомним, Тимощук выступал в «Кайрате» с середины сезона-2015 до конца 2016 года, завершив в казахстанском клубе профессиональную карьеру. Бывший игрок донецкого «Шахтера», «Баварии», «Зенита» и сборной Украины дважды становился в составе алматинцев серебряным призером чемпионата Казахстана и обладателем Кубка и Суперкубка страны.