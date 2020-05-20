Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Динамо Брс
БАТЭ
13
Футбол. Зарубежный
18.05
Вердер
Байер
14
Футбол. Зарубежный
21.05
Неман
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
22.05
Славия М
Городея
Футбол. Зарубежный
22.05
Шахтер С
Белшина
Футбол. Зарубежный
22.05
Герта
Унион Б
Все события
Фоторепортажи
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
23:09 (мск), источник: Sport24

Оказывается, Шапи победил коронавирус. Он заразился в начале мая — сейчас все в порядке

Сулейманов рассказал правду Sport24.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Магомед-Шапи Сулейманов — один из самых талантливых янгстеров российского футбола. Это не новость. Шапи в «Краснодаре» регулярно выдает шоу — да, стабильности ему не хватает, но коллекцию супер-эффектных голов он уже собрал. Для 20 лет — очень и очень неплохо.

Сейчас Шапи, естественно, в футбол не играет. По тем же причинам, что и почти все профи футболисты. Коронавирус меняет нашу жизнь, и Сулейманов знает это, как никто другой. Сегодня выяснилось, что Шапи… переболел коронавирусом. Еще в начале мая. К счастью, футболист победил болезнь.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Во-первых, в данный момент я абсолютно здоров! Что подтверждено тремя тестами, результат которых отрицательный. Во-вторых, я действительно перенес эту болезнь, вызванную вирусом. 1 мая прилетел в Краснодар из Махачкалы, зарегистрировался на горячей линии и самоизолировался в своей квартире на 14 дней, ни с кем не виделся и не контактировал. В ночь с 3-го на 4-е у меня поднялась температура, я вызвал скорую и сообщил клубному врачу. Утром у меня взяли тест, он был положительным. Я решил не рисковать и лег на госпитализацию в больницу. Я сам попросил клуб никому об этом не сообщать, чтобы лишний раз не беспокоить своих близких. Болезнь протекала в легкой форме, я выздоровел, сдал все тесты. Я полностью здоров и нахожусь дома. Готовлюсь приступить к тренировкам. Я не считаю это никаким подвигом, я молодой человек. Нам нужно больше думать о наших пожилых людях, которым сейчас тяжело», — рассказал Сулейманов корреспонденту Sport24 Максиму Алланазарову.

У кого еще коронавирус в РПЛ

Джефферсон Фарфан из «Локо» — первый футболист из чемпионата России, у которого официально нашли коронавирус. Это подтвердил и официальный сайт москвичей. Слова поддержки Фарфану направили его бывший клуб «Шальке» и сборная Перу. В «Локомотиве» надеются, что футболист возобновит тренировки через 3−4 недели.

«Спасибо всем за ваши сообщения! Я чувствую себя очень хорошо. Сейчас нахожусь на изоляции у себя дома в рамках мер предосторожности, но с удовольствием смотрю футбол. Уверен, все будет хорошо. Я по-прежнему сосредоточен на своих целях, хочу играть в футбол. Скоро увидимся!» — написал перуанец у себя в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, коронавирус диагностировали у Константина Плиева — защитника «Рубина», арендованного у «Ростова». «Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей», — сообщил сайт «Рубина».

Читайте также
Клубы начинают тренироваться нелегально. Без медицинских протоколов

По официальным данным, оба футболиста не контактировали с другими игроками и персоналом команды. Фарфан находится у себя дома в Подмосковье, а Плиев — на самоизоляции во Владикавказе, куда уехал еще в начале апреля.

Но как уточняет «Спорт-Экспресс», Плиев контактировал с другими игроками РПЛ. В частности, на свадьбе и «других мероприятиях на родине». При этом у брата Константина — Заурбека (играет в «Динамо») — тест дал отрицательный результат. Теперь ему необходимо пройти 14-дневный карантин.

Плюс не самая приятная ситуация в «Динамо». В воскресенье игроки прошли обследование на наличие коронавируса, прежде чем возобновить тренировки. Позже оказалось, что тесты трех футболистов дали положительный результат. Имена игроков неизвестны, однако по данным «РБ Спорт», это голкипер Дэвид Сангаре, защитник Роман Евгеньев и нападающий Сильвестр Игбун.

Читайте также
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Идеальное тело. Кайфую от нее!» Самая красивая из жен спортсменов
10 самых сексуальных жен и подруг русских хоккеистов НХЛ
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 20 мая
Лучшая лыжница 20-го века завершила карьеру в 29 лет
Экс-игрока сборной Украины не хотят видеть в штабе «Зенита»
Все ради хайпа. Что ждет «Локомотив»
Экс-игрок сборной РФ: Я был первым в трансферном листе Клоппа
«Барселона» готова заплатить 73 млн евро за игрока «Ювентуса»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь