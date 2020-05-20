Оказывается, Шапи победил коронавирус. Он заразился в начале мая — сейчас все в порядке
Сулейманов рассказал правду Sport24.
Сулейманов рассказал правду Sport24.
Сейчас Шапи, естественно, в футбол не играет. По тем же причинам, что и почти все профи футболисты. Коронавирус меняет нашу жизнь, и Сулейманов знает это, как никто другой. Сегодня выяснилось, что Шапи… переболел коронавирусом. Еще в начале мая. К счастью, футболист победил болезнь.
«Во-первых, в данный момент я абсолютно здоров! Что подтверждено тремя тестами, результат которых отрицательный.
Джефферсон Фарфан из «Локо» — первый футболист из чемпионата России, у которого официально нашли коронавирус. Это подтвердил и официальный сайт москвичей. Слова поддержки Фарфану направили его бывший клуб «Шальке» и сборная Перу. В «Локомотиве» надеются, что футболист возобновит тренировки через 3−4 недели.
«Спасибо всем за ваши сообщения! Я чувствую себя очень хорошо. Сейчас нахожусь на изоляции у себя дома в рамках мер предосторожности, но с удовольствием смотрю футбол. Уверен, все будет хорошо. Я
Кроме того, коронавирус диагностировали у Константина Плиева — защитника «Рубина», арендованного у «Ростова». «Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей», — сообщил сайт «Рубина».
По официальным данным, оба футболиста не контактировали с другими игроками и персоналом команды. Фарфан находится у себя дома в Подмосковье, а Плиев — на самоизоляции во Владикавказе, куда уехал еще в начале апреля.
Но как уточняет «Спорт-Экспресс», Плиев контактировал с другими игроками РПЛ. В частности, на свадьбе и «других мероприятиях на родине». При этом у брата Константина — Заурбека (играет в «Динамо») — тест дал отрицательный результат. Теперь ему необходимо пройти 14-дневный карантин.
Плюс не самая приятная ситуация в «Динамо». В воскресенье игроки прошли обследование на наличие коронавируса, прежде чем возобновить тренировки. Позже оказалось, что тесты трех футболистов дали положительный результат. Имена игроков неизвестны, однако по данным «РБ Спорт», это голкипер Дэвид Сангаре, защитник Роман Евгеньев и нападающий Сильвестр Игбун.