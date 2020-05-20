Губерниев оценил работу Семина в «Локомотиве»

«Во-первых, команда идет на втором месте. Но все-таки поскольку она не лидер и поскольку действительно были ощутимы проблемы в Лиге чемпионов, мы помним, и все очень на слуху, тем более что весенняя стадия назревала, которая в итоге у “Локомотива” не назрела, поэтому Семину я ставлю между “тройкой” и “четверкой”. Все-таки пусть это будет четыре с минусом. Это хорошо. Но с минусом. Второе место в чемпионате. Потому что мы — максималисты, и Семин — максималист. Ну что, он свою работу оценит на “пятерку”? Конечно, нет. Но команда идет второй. Посмотрим, как она будет догонять, обгонять, удерживать», — сказал Губерниев в эфире ютуб-канала «Игра в тело».