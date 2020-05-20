Губерниев оценил работу Семина в «Локомотиве»
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, во сколько по пятибалльной шкале оценивает работу Юрия Семина на посту главного тренера «Локомотива».
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, во сколько по пятибалльной шкале оценивает работу Юрия Семина на посту главного тренера «Локомотива».
Ранее стало известно, что руководство железнодорожников приняло решение не продлевать с 73-летним специалистом контракт, который истечет 31 мая.
«Во-первых, команда идет на втором месте. Но
После 22 туров железнодорожники занимают второе место в таблице, отставая от «Зенита» на 9 очков.
Семин возглавил «Локомотив» в 2016 году. Под его руководством