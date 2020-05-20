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20 мая, источник: Sport24

Губерниев оценил работу Семина в «Локомотиве»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, во сколько по пятибалльной шкале оценивает работу Юрия Семина на посту главного тренера «Локомотива».

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Источник: Reuters

Ранее стало известно, что руководство железнодорожников приняло решение не продлевать с 73-летним специалистом контракт, который истечет 31 мая.

«Во-первых, команда идет на втором месте. Но все-таки поскольку она не лидер и поскольку действительно были ощутимы проблемы в Лиге чемпионов, мы помним, и все очень на слуху, тем более что весенняя стадия назревала, которая в итоге у “Локомотива” не назрела, поэтому Семину я ставлю между “тройкой” и “четверкой”. Все-таки пусть это будет четыре с минусом. Это хорошо. Но с минусом. Второе место в чемпионате. Потому что мы — максималисты, и Семин — максималист. Ну что, он свою работу оценит на “пятерку”? Конечно, нет. Но команда идет второй. Посмотрим, как она будет догонять, обгонять, удерживать», — сказал Губерниев в эфире ютуб-канала «Игра в тело».

После 22 туров железнодорожники занимают второе место в таблице, отставая от «Зенита» на 9 очков.

Семин возглавил «Локомотив» в 2016 году. Под его руководством красно-зеленые победили в РПЛ, завоевали серебряные медали, дважды выиграли Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

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