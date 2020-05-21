Сейду Думбия рассказал, что жалеет о переходе из ЦСКА в «Рому»
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия признался, что жалеет об уходе из московского клуба в 2015 году, и не исключает вероятности возвращения.
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия признался, что жалеет об уходе из московского клуба в 2015 году, и не исключает вероятности возвращения.
«Я провёл в России много лет и выиграл несколько важных трофеев. Конечно, ЦСКА для меня — особенная команда. Но я бы не стал говорить, что это главный клуб в моей карьере. Мне довелось играть в разных странах, завоёвывать титулы и там. К примеру, в Швейцарии. Но при этом я никогда не забуду ЦСКА.
Учитывая, как сложились обстоятельства, было бы лучше остаться в ЦСКА в 2015 году. Но в карьере любого футболиста бывают моменты, когда нужно решиться на
Как я уже сказал, ЦСКА остаётся для меня особенным клубом. Возможно, я и вернусь. В мире, и в футболе в частности, нет ничего невозможного, — приводит слова Думбия «Российская газета».