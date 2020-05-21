Александр Меркель заинтересовал «Локомотив» и еще несколько клубов РПЛ

Меркель выступал за «Милан» в 2009—2011 годах, после чего его продали в «Дженоа» за 6,5 миллиона евро. В «Хераклес» полузащитник перешел в 2018 году. До перехода в нидерландский клуб казахстанец играл за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».

С 2007 по 2011 год Александр играл за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов, дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.