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09:02 (мск), источник: Vesti.kz

Александр Меркель заинтересовал «Локомотив» и еще несколько клубов РПЛ

Полузащитник нидерландского «Хераклеса» и сборной Казахстана по футболу Александр Меркель может продолжить карьеру в чемпионате России.

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Источник: AP 2020

По информации «Чемпионата», 28-летним хавбеком интересуются «Локомотив» и несколько других клубов российской премьер-лиги. Футболист летом станет свободным агентом.

Меркель выступал за «Милан» в 2009—2011 годах, после чего его продали в «Дженоа» за 6,5 миллиона евро. В «Хераклес» полузащитник перешел в 2018 году. До перехода в нидерландский клуб казахстанец играл за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».

С 2007 по 2011 год Александр играл за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов, дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.

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