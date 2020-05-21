Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Неман
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
20.05
Динамо Брс
БАТЭ
13
Футбол. Зарубежный
22.05
Славия М
Городея
Футбол. Зарубежный
22.05
Шахтер С
Белшина
Футбол. Зарубежный
22.05
Герта
Унион Б
Футбол. Зарубежный
23.05
Боруссия М
Байер
Все события
Фоторепортажи
24Формуле-1 70 лет
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
11:51 (мск), источник: ТАСС

Терюшков: «Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов до конца мая

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Химки» не будет участвовать в розыгрыше Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2020/21, если до конца мая не будут найдены инвесторы. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

15 мая исполком Российского футбольного союза утвердил досрочное завершение сезона-2019/20 в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Команды, занявшие первые два места по итогам 27 туров из 38 запланированных, получили право выступить в следующем сезоне РПЛ. Ими стали волгоградский «Ротор» (56 очков) и подмосковные «Химки» (54 очка). В середине мая член наблюдательного совета «Химок» Александр Волнушкин в интервью изданию «Спорт-Экспресс» предположил, что команда в следующем сезоне будет выступать не в премьер-лиге, а в третьем по силе дивизионе российского футбола, первенстве Олимп — Профессиональной футбольной лиги.

«Волнушкина выгнали из наблюдательного совета “Химок” в декабре за отсутствие деятельности, он рассказывает какую-то недостоверную информацию, — сказал Терюшков. — Понятно, что если говорить о “Химках”, ситуация тяжелая, потому что сейчас все деньги идут на поддержку медиков и формирование коечного фонда. Конечно, в такой ситуации без инвесторов выходить в премьер-лигу мы бы не хотели. Сейчас мы проговариваем с инвесторами этот вопрос — если получится утвердить до конца мая финансирование, будем играть в премьер-лиге, если нет — останемся в ФНЛ».

«Думаю, здесь ничего страшного нет, если еще год поиграем в ФНЛ. Если в следующем году выйдем в премьер-лигу, значит выйдем. Если найдем инвесторов, то клуб уже будет частным, а не бюджетным. Если он останется на бюджете, то будет играть в ФНЛ», — подчеркнул министр спорта Московской области.

«Химки» были основаны в 1997 году. За это время команда на протяжении трех сезонов, с 2007 по 2009 год, выступала в премьер-лиге. Ее лучшим результатом в высшем дивизионе российского футбола стало девятое место в чемпионате страны 2007 года.

Химки
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 20 мая
От золота ОИ до богатейшей из кремлевских жен. История Навки
Сцена «Брата-2» на тренировке «Питтсбурга» по кадрам (фото)
Фигуристка из фильма ответила Тарасовой на фразу про «тупость»
Возлюбленная Дибалы взорвала соцсети откровенным фото
Бах: ОИ придется отменить, если они не состоятся в 2021 году
Матчи в Германии будут начинаться с минуты молчания
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь