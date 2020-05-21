Терюшков: «Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов до конца мая

Источник: РИА "Новости"

15 мая исполком Российского футбольного союза утвердил досрочное завершение сезона-2019/20 в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Команды, занявшие первые два места по итогам 27 туров из 38 запланированных, получили право выступить в следующем сезоне РПЛ. Ими стали волгоградский «Ротор» (56 очков) и подмосковные «Химки» (54 очка). В середине мая член наблюдательного совета «Химок» Александр Волнушкин в интервью изданию «Спорт-Экспресс» предположил, что команда в следующем сезоне будет выступать не в премьер-лиге, а в третьем по силе дивизионе российского футбола, первенстве Олимп — Профессиональной футбольной лиги.

«Волнушкина выгнали из наблюдательного совета “Химок” в декабре за отсутствие деятельности, он рассказывает какую-то недостоверную информацию, — сказал Терюшков. — Понятно, что если говорить о “Химках”, ситуация тяжелая, потому что сейчас все деньги идут на поддержку медиков и формирование коечного фонда. Конечно, в такой ситуации без инвесторов выходить в премьер-лигу мы бы не хотели. Сейчас мы проговариваем с инвесторами этот вопрос — если получится утвердить до конца мая финансирование, будем играть в премьер-лиге, если нет — останемся в ФНЛ».

«Думаю, здесь ничего страшного нет, если еще год поиграем в ФНЛ. Если в следующем году выйдем в премьер-лигу, значит выйдем. Если найдем инвесторов, то клуб уже будет частным, а не бюджетным. Если он останется на бюджете, то будет играть в ФНЛ», — подчеркнул министр спорта Московской области.