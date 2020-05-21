Терюшков: «Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов до конца мая
МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Химки» не будет участвовать в розыгрыше Тинькофф — Российской
МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Химки» не будет участвовать в розыгрыше Тинькофф — Российской
15 мая исполком Российского футбольного союза утвердил досрочное завершение сезона-2019/20 в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Команды, занявшие первые два места по итогам 27 туров из 38 запланированных, получили право выступить в следующем сезоне РПЛ. Ими стали волгоградский «Ротор» (56 очков) и подмосковные «Химки» (54 очка). В середине мая член наблюдательного совета «Химок» Александр Волнушкин в интервью изданию «Спорт-Экспресс» предположил, что команда в следующем сезоне будет выступать не в
«Волнушкина выгнали из наблюдательного совета “Химок” в декабре за отсутствие деятельности, он рассказывает
«Думаю, здесь ничего страшного нет, если еще год поиграем в ФНЛ. Если в следующем году выйдем в
«Химки» были основаны в 1997 году. За это время команда на протяжении трех сезонов, с 2007 по 2009 год, выступала в