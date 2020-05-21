Ни денег, ни зрителей. Что происходит с возобновлением чемпионата России по футболу

Источник: BBC News Русская служба

Чемпионат был приостановлен 17 марта после 22-го тура — тогда в России начинали вводить ограничительные меры. В турнирной таблице на тот момент лидировал петербургский «Зенит». На девять очков от него отстают «Локомотив» и «Краснодар», но московский клуб идет выше по дополнительным показателям.

На прошлой неделе Российский футбольный союз (РФС) принял решение возобновить матчи премьер-лиги с 21 июня. При этом в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге (ФНЛ и ПФЛ — второй и третий по рангу дивизионы чемпионата) сезон было решено завершить досрочно — клубы заняли места по состоянию на 17 марта.

Клубы, которые займут 15-е и 16-е места в премьер-лиге, в этом сезоне вылетят в ФНЛ. А занимавшие первые два места в ФНЛ по состоянию на 17 марта «Ротор» и «Химки» должны выйти в премьер-лигу. И уже с этим возможны трудности.

«Химки» без денег

У подмосковных «Химок» нет денег на выступление не только в РПЛ, но даже в ФНЛ, и в следующем сезоне, скорее всего, команда будет играть в ПФЛ, заявил 19 мая «Спорт-экспрессу» член наблюдательного совета клуба Александр Волнушкин.

«Два инвестора, которые в свое время хотели зайти в клуб, не получили поддержки от министра спорта Московской области. И все — на этом разговор закончился», — сказал он.

С тем бюджетом, которым располагает клуб, проблематично будет даже остаться в ФНЛ, считает Волнушкин. По его словам, сам клуб не заработал «ни копейки», а все финансирование получал от региональных властей.

Пока непонятно, какой клуб в случае отказа «Химок» от перехода в РПЛ мог бы их заменить. Есть два очевидных варианта — место в высшем дивизионе сохранит клуб, который займет в нем 15-е место, либо туда перейдет команда, занявшая третье место в ФНЛ («Чертаново»). Решение об этом предстоит принимать РФС.

Матчи без болельщиков

Продажа билетов на матчи и в лучшие времена не занимала первых позиций в структуре доходов российских клубов. Остаток сезона не даст заработать на этом вовсе — матчи будут проводиться при пустых трибунах из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса.

«К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей — ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально», — говорил глава РПЛ Сергей Прядкин.

Матч бундеслиги при пустых трибунах | Источник: AP

По этому же пути идут страны, в которых были приняты решения о возобновлении национальных чемпионатов. Первой из европейских топ-лиг игры возобновила немецкая Бундеслига, и там матчи тоже проходят без зрителей на стадионах.

Заболевшие футболисты

Уже после того, как РФС объявил о возобновлении чемпионата, стало известно о положительных тестах на коронавирус у нескольких футболистов и сотрудников клубов.

Первым был перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Позже казанский «Рубин» сообщил, что Covid-19 подтвердился у футболиста клуба Константина Плиева.

Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом | Источник: РИА

Затем московское «Динамо» объявило, что по итогам тестирования игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на Covid-19 «отклонения от нормы обнаружены у пяти человек». В активной форме инфекция была выявлена у защитника Романа Евгеньева.

Заражение и его риск могут повлиять не только на состав футболистов, выходящих на поле, но и на тренировочный процесс.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий говорил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, что коронавирус может поставить крест на карьере заболевшего игрока.

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий | Источник: РИА

«В футболе есть болезни — та же, например, пневмония, — если футболист переболел в детстве, это всегда сильно снижает его общий скоростной объем. Выносливость падает минимум на 10%. Никто еще не знает, потому что вирус неизученный, но есть подозрения, что у футболистов, переболевших коронавирусом, это может сказаться на всей карьере», — говорил тренер.

Контракты тренеров

Несмотря на приостановку чемпионата, крупные клубы РПЛ подписывали новые контракты с тренерами, а «Локомотив» наоборот решил расстаться с Юрием Семиным, который в совокупности провел в команде более 20 лет.

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин | Источник: Reuters

18 мая генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что главный тренер Сергей Семак в ближайшее время подпишет новый контракт с петербургским футбольным клубом по формуле «2+1». Под его руководством команда завоевала титул чемпиона России в сезоне-2018/19.

20 мая стало известно, что белорусский специалист Виктор Гончаренко подписал новое соглашение с московским ЦСКА. Гончаренко работает в клубе с декабря 2016 года. За это время московский клуб завоевал Суперкубок России 2018 года и дошел до ¼ финала Лиги Европы-2017/18.

Решение о непродлении контракта «Локомотива» с 73-летним Семиным было непопулярным. Большинство наблюдателей оказались в недоумении из-за того, что команда расстается с заслуженным тренером, идя в чемпионате на втором месте, и из-за назначения на его место малоизвестного сербского специалиста Марко Николича.

Семин впервые возглавил «Локомотив» в 1986 году и впоследствии стал для клуба культовой фигурой. Он тренировал команду до 1990 года, потом возвращался на пост с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год и в 2016 году.