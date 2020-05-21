Из-за ухода Семина болельщики громят соцсети спонсоров «Локо». И требуют убрать Кикнадзе и Мещерякова

Отношения фанатов и руководства «Локомотива» оставались напряженными последний месяц: на фоне слухов о приезде в Москву Марко Николича болельщики публично выразили поддержку Юрию Семину. В клубе отреагировали официальным заявлением Василия Кикнадзе.
После объявления о непродлении контракта с Семиным диалог испортился окончательно. Объединенный сайт болельщиков «Локомотива» United South потребовал отставки руководства.
Мы считаем произошедшее одним из самых мерзких и необоснованных решений в истории «Локомотива». Это решение против логики, против «Локомотива», его традиций и истории.
***
«Мы выражаем презрение “Совету директоров и менеджменту клуба”. Вы очернили доброе имя “Локомотива”. Вы замарали наши традиции и предали надежды болельщиков! Вы растоптали все то чистое и искреннее, за что боролись и во что верили тысячи
Но уточнил:
У «РЖД-Арены» стали проходить одиночные пикеты.
А на столбах появились
Дальше болельщики атаковали соцсети «Локомотива». В инстаграме клуб даже закрыл комментарии к посту о партнерской интеграции с
Теперь комментарии к постам «РЖД», adidas, Pepsi и Bud завалены призывами вернуть Семина, а также уволить Кикнадзе и Мещерякова.
Фанаты угрожают перестать пользоваться услугами компаний, которые работают с «Локомотивом», и назло рекламируют их конкурентов.
Аккаунт «РЖД» тоже пытался отвечать, но не справился с напором. «Пепси» тоже досталось. И adidas.
Тем временем у стадиона «Локо» появилась большое граффити в поддержку Семина.
До возобновления РПЛ — ровно месяц. Кажется, руководству «Локомотива» сильно повезло, что матчи будут проходить без зрителей.