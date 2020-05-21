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14:58 (мск), источник: Sport24

Из-за ухода Семина болельщики громят соцсети спонсоров «Локо». И требуют убрать Кикнадзе и Мещерякова

Онлайн-митинг нового маштаба.

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Отношения фанатов и руководства «Локомотива» оставались напряженными последний месяц: на фоне слухов о приезде в Москву Марко Николича болельщики публично выразили поддержку Юрию Семину. В клубе отреагировали официальным заявлением Василия Кикнадзе.

После объявления о непродлении контракта с Семиным диалог испортился окончательно. Объединенный сайт болельщиков «Локомотива» United South потребовал отставки руководства.

Мы считаем произошедшее одним из самых мерзких и необоснованных решений в истории «Локомотива». Это решение против логики, против «Локомотива», его традиций и истории.

***

«Мы выражаем презрение “Совету директоров и менеджменту клуба”. Вы очернили доброе имя “Локомотива”. Вы замарали наши традиции и предали надежды болельщиков! Вы растоптали все то чистое и искреннее, за что боролись и во что верили тысячи красно-зелёных! Вы опозорили то, что десятилетиями закладывалось в основу создания нашей Команды. Вы оскорбили нашу живую Легенду. Вы наплевали на принципы и совесть. Нам с вами не по пути!».

Но уточнил: из-за ограничения в действиях, эпидемиологической ситуации и пропускного режима фанаты не могут централизованно выразить свою позицию действиями на улице или у стадиона, но не имею права отговаривать болельщиков и от каких-либо акций.

У «РЖД-Арены» стали проходить одиночные пикеты.

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А на столбах появились черно-белые портреты Василия Кикнадзе и Анатолия Мещерякова с гвоздиками.

Дальше болельщики атаковали соцсети «Локомотива». В инстаграме клуб даже закрыл комментарии к посту о партнерской интеграции с онлайн-кинотеатром Okko. В итоге болельщики переместились в аккаунт Okko, а также начали громить соцсети остальных спонсоров.

Теперь комментарии к постам «РЖД», adidas, Pepsi и Bud завалены призывами вернуть Семина, а также уволить Кикнадзе и Мещерякова.

Фанаты угрожают перестать пользоваться услугами компаний, которые работают с «Локомотивом», и назло рекламируют их конкурентов.

Аккаунт «РЖД» тоже пытался отвечать, но не справился с напором. «Пепси» тоже досталось. И adidas.

Тем временем у стадиона «Локо» появилась большое граффити в поддержку Семина.

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До возобновления РПЛ — ровно месяц. Кажется, руководству «Локомотива» сильно повезло, что матчи будут проходить без зрителей.

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