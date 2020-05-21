Василий Еремякин назначен президентом ФК «Оренбург»
ТАСС, 21 мая. Заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром добыча Оренбург» Василий Еремякин назначен президентом футбольного клуба «Оренбург». Об этом сообщает
ТАСС, 21 мая. Заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром добыча Оренбург» Василий Еремякин назначен президентом футбольного клуба «Оренбург». Об этом сообщает
Данное решение было объявлено на рабочем совещании «Оренбурга», которое было посвящено возобновлению сезона Тинькофф — Российской
«Оренбург» после 22 туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, который был прерван