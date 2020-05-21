Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Неман
Торпедо-БелАЗ
01
Футбол. Зарубежный
20.05
Динамо Брс
БАТЭ
13
Футбол. Зарубежный
22.05
Славия М
Городея
Футбол. Зарубежный
22.05
Шахтер С
Белшина
Футбол. Зарубежный
22.05
Герта
Унион Б
Футбол. Зарубежный
23.05
Боруссия М
Байер
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
17:03 (мск), источник: ТАСС

Василий Еремякин назначен президентом ФК «Оренбург»

ТАСС, 21 мая. Заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром добыча Оренбург» Василий Еремякин назначен президентом футбольного клуба «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх

Данное решение было объявлено на рабочем совещании «Оренбурга», которое было посвящено возобновлению сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги. На посту президента «Оренбурга» Еремякин сменил Владимира Кияева.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Оренбург» после 22 туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, который был прерван из-за пандемии коронавируса и должен возобновиться 21 июня.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
От золота ОИ до богатейшей из кремлевских жен. История Навки
Олимпийский чемпион из России переболел коронавирусом
Губерниев: Не представляю, как Мозякин проживет на 50 миллионов
Стали известны примерные даты старта нового сезона РПЛ
Возлюбленная Дибалы взорвала соцсети откровенным фото
Надежный партнер в хоккее и жизни. Скончался чемпион ОИ из СССР
Защитник сборной России продлил контракт с клубом КХЛ СКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь