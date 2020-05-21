Василий Еремякин назначен президентом ФК «Оренбург»

Данное решение было объявлено на рабочем совещании «Оренбурга», которое было посвящено возобновлению сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги. На посту президента «Оренбурга» Еремякин сменил Владимира Кияева.

«Оренбург» после 22 туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, который был прерван из-за пандемии коронавируса и должен возобновиться 21 июня.