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16:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шюррле не вернулся в «Спартак»

Как стало известно «СЭ», среди вернувшихся вчера в Москву легионеров и иностранных тренеров «Спартака» нет нападающего Андре Шюррле.

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Источник: Спорт-Экспресс

Арендное соглашение 29-летнего форварда с красно-белыми заканчивается в конце мая. Опцию о выкупе прав на чемпиона мира-2014 у дортмундской «Боруссии» за 8 миллионов евро москвичи использовать не будут.

В связи с этим, руководство клуба приняло решение о том, что немец может остаться на родине и не присоединяться к команде. Доигровку турнира РПЛ и Кубка страны спартаковцы проведут без него. Футболист был арендован летом прошлого, с тех пор он провел в составе столичной команды 18 матчей, забив 2 гола.

Напомним, что кроме Шюррле на время периода самоизоляции Россию покидали главный тренер Доменико Тедеско, его ассистент Андреас Хинкель, тренер вратарей Макс Урванчки, тренер по реабилитации Владимир Чепзанович, защитники Самюэль Жиго и Малколм Баду, хавбеки Гус Тил, Алекс Крал, нападающий Джордан Ларссон. Сегодня они сдали тесты на коронавирус. (Вячеслав Короткин).

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