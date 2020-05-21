Министерство спорта поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении сезона РПЛ

«Министерство спорта Российской Федерации поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза о возобновлении сезона Российской премьер-лиги. Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики, но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности», — сказал Матыцин.