Министерство спорта поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении сезона РПЛ
ТАСС, 21 мая. Министерство спорта РФ поддержало решение исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении сезона Тинькофф — Российской
ТАСС, 21 мая. Министерство спорта РФ поддержало решение исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении сезона Тинькофф — Российской
15 мая исполком РФС принял решение возобновить приостановленный
«Министерство спорта Российской Федерации поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза о возобновлении сезона Российской