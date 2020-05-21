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18:37 (мск), источник: ТАСС

Министерство спорта поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении сезона РПЛ

ТАСС, 21 мая. Министерство спорта РФ поддержало решение исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

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Источник: РИА "Новости"

15 мая исполком РФС принял решение возобновить приостановленный из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат России с 21 июня.

«Министерство спорта Российской Федерации поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза о возобновлении сезона Российской премьер-лиги. Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики, но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности», — сказал Матыцин.

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