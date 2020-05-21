Московская область вскоре откроет спортивные базы для тренировок столичных клубов РПЛ

Источник: РИА "Новости"

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был прерван 17 марта. Чемпионат России был приостановлен после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. Из 16 клубов премьер-лиги Москву представляют четыре — «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».

«У нас разработан стандарт, согласованный Роспотребнадзором, о том, что соблюдающие его базы могут открыться для тренировочного процесса, — сказал Терюшков. — Стандарт достаточно жесткий, предусматривающий практически обсервацию не только для игроков, но и для персонала, с соблюдением мер социальной дистанции и средств дезинфекции. За каждой базой будет закреплен стюард, который будет отслеживать соблюдение стандарта. Игроки и обслуживающий персонал с определенной периодичностью будут должны сдавать тесты».

«Этот стандарт выйдет в ближайшее время. С момента его выхода команды смогут тренироваться», — добавил министр спорта региона.

База «Локомотива» находится в Баковке (микрорайон города Одинцово), а «Динамо» — в Новогорске (микрорайон города Химки). База ЦСКА располагается в Ватутинках, которые входят в состав Москвы с 1 июля 2012 года. У «Спартака» есть база в Тарасовке (Пушкинский район Московской области), однако после назначения на пост главного тренера немца Доменико Тедеско красно-белые стали тренироваться на «Открытие-Арене».