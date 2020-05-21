Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Неман
Торпедо-БелАЗ
01
Футбол. Зарубежный
20.05
Динамо Брс
БАТЭ
13
Футбол. Зарубежный
22.05
Славия М
Городея
Футбол. Зарубежный
22.05
Шахтер С
Белшина
Футбол. Зарубежный
22.05
Герта
Унион Б
Футбол. Зарубежный
23.05
Боруссия М
Байер
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
24Формуле-1 70 лет
18:38 (мск), источник: ТАСС

Московская область вскоре откроет спортивные базы для тренировок столичных клубов РПЛ

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Власти Московской области в ближайшее время разрешат предоставлять расположенные в регионе спортивные объекты для тренировок клубов Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был прерван 17 марта. Чемпионат России был приостановлен после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. Из 16 клубов премьер-лиги Москву представляют четыре — «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».

«У нас разработан стандарт, согласованный Роспотребнадзором, о том, что соблюдающие его базы могут открыться для тренировочного процесса, — сказал Терюшков. — Стандарт достаточно жесткий, предусматривающий практически обсервацию не только для игроков, но и для персонала, с соблюдением мер социальной дистанции и средств дезинфекции. За каждой базой будет закреплен стюард, который будет отслеживать соблюдение стандарта. Игроки и обслуживающий персонал с определенной периодичностью будут должны сдавать тесты».

«Этот стандарт выйдет в ближайшее время. С момента его выхода команды смогут тренироваться», — добавил министр спорта региона.

База «Локомотива» находится в Баковке (микрорайон города Одинцово), а «Динамо» — в Новогорске (микрорайон города Химки). База ЦСКА располагается в Ватутинках, которые входят в состав Москвы с 1 июля 2012 года. У «Спартака» есть база в Тарасовке (Пушкинский район Московской области), однако после назначения на пост главного тренера немца Доменико Тедеско красно-белые стали тренироваться на «Открытие-Арене».

На момент паузы в чемпионате России «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» занимают второе, пятое, шестое и восьмое места; в их активе 41, 36, 30 и 28 очков соответственно. Первое место в турнирной таблице занимает петербургский «Зенит», набравший 50 очков.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
От золота ОИ до богатейшей из кремлевских жен. История Навки
Олимпийский чемпион из России переболел коронавирусом
Губерниев: Не представляю, как Мозякин проживет на 50 миллионов
Стали известны примерные даты старта нового сезона РПЛ
Возлюбленная Дибалы взорвала соцсети откровенным фото
Надежный партнер в хоккее и жизни. Скончался чемпион ОИ из СССР
Три легионера ЦСКА вернулись в Москву
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь