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19:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легионеры ЦСКА Влашич, Бийол и Бистрович вернулись в Москву

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Иностранные футболисты московского ЦСКА Никола Влашич, Яка Бийол и Кристиян Бистрович прибыли в российскую столицу, сообщается на официальной странице команды в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

«Армейские легионеры возвращаются в Москву. Сегодня прилетели Никола Влашич, Яка Бийол и Кристиян Бистрович», — говорится в сообщении.

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На прошлой неделе было опубликовано постановление правительства РФ о снятии ограничений на въезд на территорию страны иностранных игроков и тренеров. Действие постановления распространяется на тех, кто имеет трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все, кто прибыл из-за границы, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин.

По итогам исполкома РФС, который состоялся 15 мая, стало известно, что чемпионат России, приостановленный из-за COVID-19, возобновится 21 июня.

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