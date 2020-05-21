Легионеры ЦСКА Влашич, Бийол и Бистрович вернулись в Москву

На прошлой неделе было опубликовано постановление правительства РФ о снятии ограничений на въезд на территорию страны иностранных игроков и тренеров. Действие постановления распространяется на тех, кто имеет трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все, кто прибыл из-за границы, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин.