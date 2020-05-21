РФС: В спортивной зоне во время матча РПЛ будет около ста человек
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Порядка ста человек будут находиться в спортивной зоне стадиона во время матчей Российской
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Порядка ста человек будут находиться в спортивной зоне стадиона во время матчей Российской
емпионат России был прерван 17 марта
«Важный вопрос касается стадионов. Стадион разделен на три зоны — внешняя территория, спортивная зона и трибуны. В спортивной зоне минимизируется количество сотрудников — это 35 человек внутри спортивной зоны: персонал, игроки, тренер, врач и прочие. Четко прописано, кто может находиться в зоне. Это минимальное количество человек. В совокупности всего выходит порядка 100 человек», — сказал Митрофанов журналистам.
«Основной принцип — максимально сделать так, чтобы персонал и организаторы матча не пересекались с игроками команды. Дистанция должна составлять два метра. Если это