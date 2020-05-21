РФС: В спортивной зоне во время матча РПЛ будет около ста человек

Источник: Reuters

емпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Команды РПЛ успели провести 22 из 30 туров. Исполком РФС 15 мая принял решение, что турнир возобновится 21 июня.

«Важный вопрос касается стадионов. Стадион разделен на три зоны — внешняя территория, спортивная зона и трибуны. В спортивной зоне минимизируется количество сотрудников — это 35 человек внутри спортивной зоны: персонал, игроки, тренер, врач и прочие. Четко прописано, кто может находиться в зоне. Это минимальное количество человек. В совокупности всего выходит порядка 100 человек», — сказал Митрофанов журналистам.