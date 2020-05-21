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19:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС: В спортивной зоне во время матча РПЛ будет около ста человек

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Порядка ста человек будут находиться в спортивной зоне стадиона во время матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) после их возобновления, заявил заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) по развитию Максим Митрофанов.

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Источник: Reuters

емпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Команды РПЛ успели провести 22 из 30 туров. Исполком РФС 15 мая принял решение, что турнир возобновится 21 июня.

«Важный вопрос касается стадионов. Стадион разделен на три зоны — внешняя территория, спортивная зона и трибуны. В спортивной зоне минимизируется количество сотрудников — это 35 человек внутри спортивной зоны: персонал, игроки, тренер, врач и прочие. Четко прописано, кто может находиться в зоне. Это минимальное количество человек. В совокупности всего выходит порядка 100 человек», — сказал Митрофанов журналистам.

«Основной принцип — максимально сделать так, чтобы персонал и организаторы матча не пересекались с игроками команды. Дистанция должна составлять два метра. Если это флэш-интервью, то репортер должен находиться на расстоянии, чтобы минимизировать риски. Никаких сверхсложных мер в этой части не планируется», — добавил он.

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