РФС объяснил, от чего зависит возобновление тренировок клубов РПЛ

Источник: Reuters

Чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Команды РПЛ успели провести 22 из 30 туров. Исполком РФС 15 мая принял решение, что турнир возобновится 21 июня. Ряд клубов приступит к тренировкам в ближайшие дни.

«До определенного времени в регионах есть ограничения на проведение спортивных мероприятий. Получается, что в ряде регионов страны ни матчи, ни тренировочный процесс проводить невозможно. На общем собрании РПЛ и на исполкоме РФС мы говорили, что приблизительно до конца мая должны понимать, в каком количестве регионов будут эти ограничения и где мы можем возобновить этот процесс. Говорить о том, что 31 мая проводить тренировки нельзя, а 1 июня можно, пока не приходится. И судя по той информации, которая поступает, мы находится под постоянной угрозой инфицирования, пока не придумана вакцина», — сказал журналистам Митрофанов.