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19:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС объяснил, от чего зависит возобновление тренировок клубов РПЛ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) по развитию Максим Митрофанов заявил, что пока рано говорить о точных сроках начала тренировок для всех клубов РПЛ, но даже после окончания ограничений нельзя забывать о мерах предосторожности.

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Источник: Reuters

Чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Команды РПЛ успели провести 22 из 30 туров. Исполком РФС 15 мая принял решение, что турнир возобновится 21 июня. Ряд клубов приступит к тренировкам в ближайшие дни.

«До определенного времени в регионах есть ограничения на проведение спортивных мероприятий. Получается, что в ряде регионов страны ни матчи, ни тренировочный процесс проводить невозможно. На общем собрании РПЛ и на исполкоме РФС мы говорили, что приблизительно до конца мая должны понимать, в каком количестве регионов будут эти ограничения и где мы можем возобновить этот процесс. Говорить о том, что 31 мая проводить тренировки нельзя, а 1 июня можно, пока не приходится. И судя по той информации, которая поступает, мы находится под постоянной угрозой инфицирования, пока не придумана вакцина», — сказал журналистам Митрофанов.

«Сейчас просто ничего регионам не нужно принимать, чтобы с 1 июня все начали тренировки. Например, в городе Москве. Получается, с этого времени любой тренировочный и соревновательный процесс будет разрешен, если не будет принято дополнительных решений. Поскольку угроза никуда не теряется, мы говорим о перечне мероприятий, чтобы минимизировать риск заражения. Мы сделали это для того, чтобы каждый клуб не придумывал велосипед и не искал рекомендации Роспотребнадзора. Мы пишем, какие меры профилактики нужно применять», — отметил он.

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