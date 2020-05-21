РФС: Если не завершить сезон, могут быть проблемы с финансовым fair play

Чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Исполком РФС 15 мая принял решение, что сезон в РПЛ должен быть доигран, в то время как в ФНЛ и ПФЛ чемпионат завершен досрочно. Сезон РПЛ должен возобновиться 21 июня.

«Что касается финансового вопроса, проблема в том, что, если клубы не закончат сезон, у них будут риски с финансовым fair play. В РПЛ достаточно коммерческих спонсоров, и они в случае прекращения сезона вполне могут сказать: коллеги, верните деньги, иначе мы вам больше не заплатим», — сказал Митрофанов журналистам.