Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Неман
Торпедо-БелАЗ
11
Футбол. Зарубежный
20.05
Динамо Брс
БАТЭ
13
Футбол. Зарубежный
22.05
Славия М
Городея
Футбол. Зарубежный
22.05
Шахтер С
Белшина
Футбол. Зарубежный
22.05
Герта
Унион Б
Футбол. Зарубежный
23.05
Боруссия М
Байер
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
19:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС: Если не завершить сезон, могут быть проблемы с финансовым fair play

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут столкнуться с проблемами по части соблюдения принципа финансового fair play, если нынешний сезон не будет доигран из-за коронавируса, заявил заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 21.05
Инфицировано317 554+8 849
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
8.0521.05
Скончалось3 099+127
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
8.0521.05
Выздоровело92 681+7 289
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
8.0521.05
Инфицировано5 037 598+91 423
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
8.0521.05
Скончалось329 300+4 524
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
8.0521.05
Выздоровело1 918 938+201 531
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
8.0521.05
Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Исполком РФС 15 мая принял решение, что сезон в РПЛ должен быть доигран, в то время как в ФНЛ и ПФЛ чемпионат завершен досрочно. Сезон РПЛ должен возобновиться 21 июня.

«Что касается финансового вопроса, проблема в том, что, если клубы не закончат сезон, у них будут риски с финансовым fair play. В РПЛ достаточно коммерческих спонсоров, и они в случае прекращения сезона вполне могут сказать: коллеги, верните деньги, иначе мы вам больше не заплатим», — сказал Митрофанов журналистам.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Сколько стаканов холодной воды надо выпить в день, чтобы похудеть
От золота ОИ до богатейшей из кремлевских жен. История Навки
Олимпийский чемпион из России переболел коронавирусом
Губерниев: Не представляю, как Мозякин проживет на 50 миллионов
Стали известны примерные даты старта нового сезона РПЛ
Возлюбленная Дибалы взорвала соцсети откровенным фото
Надежный партнер в хоккее и жизни. Скончался чемпион ОИ из СССР
Три легионера ЦСКА вернулись в Москву
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь