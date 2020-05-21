РФС: У клубов достаточно времени для подготовки к рестарту сезона РПЛ

«Наша задача — обеспечение стабильности соревнований. В этом заинтересованы мы, лига и, по идее, клубы. Мы делаем все это для того, чтобы игроки не болели, команды не снимались из-за того, что большое количество заболевших. Давайте представим что мы прекратили сезон. Что изменится к 1 августа, например, когда нам нужно начать новый сезон? Такой же набор профилактических мер, которые мы предлагаем сейчас. Нам что, ждать полтора года или шесть месяцев, пока не изобретут вакцину? Нас это не устраивает. У нас есть ожидание, что меры ограничений снимут 1 июня. Поэтому дата возобновления после ряда консультаций была поставлена 21 июня. Этого времени достаточно, чтобы команды восстановить», — сказал журналистам Митрофанов.