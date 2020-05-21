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19:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС: У клубов достаточно времени для подготовки к рестарту сезона РПЛ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) имеют достаточно времени, чтобы подготовиться к возобновлению национального чемпионата по футболу, сказал заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) по развитию Максим Митрофанов.

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Чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Команды РПЛ успели провести 22 из 30 туров. Исполком РФС 15 мая принял решение, что турнир возобновится 21 июня.

«Наша задача — обеспечение стабильности соревнований. В этом заинтересованы мы, лига и, по идее, клубы. Мы делаем все это для того, чтобы игроки не болели, команды не снимались из-за того, что большое количество заболевших. Давайте представим что мы прекратили сезон. Что изменится к 1 августа, например, когда нам нужно начать новый сезон? Такой же набор профилактических мер, которые мы предлагаем сейчас. Нам что, ждать полтора года или шесть месяцев, пока не изобретут вакцину? Нас это не устраивает. У нас есть ожидание, что меры ограничений снимут 1 июня. Поэтому дата возобновления после ряда консультаций была поставлена 21 июня. Этого времени достаточно, чтобы команды восстановить», — сказал журналистам Митрофанов.

«Если какие-то ограничения 1 июня сняты не будут, у нас есть резервная дата — 28 июня. Это обсуждалось на общем собрании клубов. А если невозможно будет возобновить чемпионат, значит, его нужно будет прекращать. Но это не значит, что следующий начнется 1 июля», — добавил он.

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