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19:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС: Сложно представить, что клубы РПЛ откажутся от завершения сезона

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Ситуация, при которой футбольные клубы российской премьер-лиги откажутся от завершения сезона, как это было в Континентальной хоккейной лиге, маловероятна, заявил заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) по развитию Максим Митрофанов.

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Исполком РФС 15 мая принял решение, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. В марте ряд клубов КХЛ отказался от выступления в плей-офф, и сезон был завершен досрочно.

«В КХЛ была несколько иная ситуация, что там инициатива была от клубов, которые были за пределами России. Это международная лига. В нашем случае мне сложно представить организацию, чтобы кто-то самолично отказался от участия. Клубы сами заинтересованы в том, чтобы продолжать сезон», — заявил Митрофанов журналистам.

По его словам, РПЛ обсуждает, при каком количестве зараженных футболистов матчи могут быть отменены.

«Мы анализируем это совместно с коллегами из Роспотребнадзора. В регламенте есть положение по переносу из-за вспышки заболевания. Сегодня ответа на этот вопрос нет, но мы его рассматриваем», — сказал Митрофанов.

«Наша основная логика в том, что соблюдение регламента должно минимизировать риск заражения. Если заболевание происходит, скорее всего, это из-за массового несоблюдения регламента. В этой части клуб подводит сам себя. Но конкретно цифра рано или поздно появится», — добавил он.

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