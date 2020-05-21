РФС: Сложно представить, что клубы РПЛ откажутся от завершения сезона

Исполком РФС 15 мая принял решение, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. В марте ряд клубов КХЛ отказался от выступления в плей-офф, и сезон был завершен досрочно.

«В КХЛ была несколько иная ситуация, что там инициатива была от клубов, которые были за пределами России. Это международная лига. В нашем случае мне сложно представить организацию, чтобы кто-то самолично отказался от участия. Клубы сами заинтересованы в том, чтобы продолжать сезон», — заявил Митрофанов журналистам.

По его словам, РПЛ обсуждает, при каком количестве зараженных футболистов матчи могут быть отменены.

«Мы анализируем это совместно с коллегами из Роспотребнадзора. В регламенте есть положение по переносу из-за вспышки заболевания. Сегодня ответа на этот вопрос нет, но мы его рассматриваем», — сказал Митрофанов.