РФС: Сложно представить, что клубы РПЛ откажутся от завершения сезона
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Ситуация, при которой футбольные клубы российской
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Ситуация, при которой футбольные клубы российской
Исполком РФС 15 мая принял решение, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. В марте ряд клубов КХЛ отказался от выступления в
«В КХЛ была несколько иная ситуация, что там инициатива была от клубов, которые были за пределами России. Это международная лига. В нашем случае мне сложно представить организацию, чтобы
По его словам, РПЛ обсуждает, при каком количестве зараженных футболистов матчи могут быть отменены.
«Мы анализируем это совместно с коллегами из Роспотребнадзора. В регламенте есть положение по переносу
«Наша основная логика в том, что соблюдение регламента должно минимизировать риск заражения. Если заболевание происходит, скорее всего, это