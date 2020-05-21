РФС рекомендует клубам только наиболее эффективные тесты на COVID-19

«Мы, конечно, не будем лезть в компетенцию Роспотребнадзора. Но мы рекомендуем клубам только сертифицированные лаборатории. И мы сейчас видим, какие тесты наиболее эффективные. И будем рекомендовать клубам использовать более надежные тесты. Как на COVID-19, так и на антитела. Думаю, к июлю таких тестов появится еще больше, мы с этим вопросом плотно работаем», — сказал Митрофанов журналистам в ходе онлайн-конференции.