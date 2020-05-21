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20:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС рекомендует клубам только наиболее эффективные тесты на COVID-19

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Российский футбольный союз (РФС) рекомендует клубам пользоваться услугами только сертифицированных лабораторий для тестирования игроков на коронавирус, сообщил заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

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Ранее заболевание было выявлено у нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана, защитника казанского «Рубина» Константина Плиева, форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Мы, конечно, не будем лезть в компетенцию Роспотребнадзора. Но мы рекомендуем клубам только сертифицированные лаборатории. И мы сейчас видим, какие тесты наиболее эффективные. И будем рекомендовать клубам использовать более надежные тесты. Как на COVID-19, так и на антитела. Думаю, к июлю таких тестов появится еще больше, мы с этим вопросом плотно работаем», — сказал Митрофанов журналистам в ходе онлайн-конференции.

Исполком РФС 15 мая принял решение, что чемпионат России по футболу, прерванный в марте из-за коронавируса, возобновится 21 июня.

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