Исполком РФС может прекратить сезон, если клубы массово снимутся с РПЛ

Исполком РФС 15 мая постановил, что сезон в РПЛ должен быть доигран, в то время как в ФНЛ и ПФЛ чемпионат завершен досрочно. Ожидается, что матчи РПЛ возобновятся 21 или 28 июня.

«Если клубы начнут массово сниматься по объективным причинам, то есть не будет участников, глупо заставлять играть их молодежными коллективами и так далее. Если возникнет такая ситуация, исполком РФС примет решение. Ведь это будет подмена понятий. Вариант плана С — признать чемпионат завершенным. План Д — если, например, 70% игроков заболели. Мы же не знаем, что, например, сейчас произойдет в бундеслиге. Сейчас это никто не знает», — сказал Митрофанов журналистам.