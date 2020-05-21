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20:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Исполком РФС может прекратить сезон, если клубы массово снимутся с РПЛ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Исполком Российского футбольного союза (РФС) может принять решение о досрочном завершении чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) в случае, если клубы массово будут отказываться от участия или большинство игроков заразится коронавирусом, заявил заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов.

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Чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса.

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Исполком РФС 15 мая постановил, что сезон в РПЛ должен быть доигран, в то время как в ФНЛ и ПФЛ чемпионат завершен досрочно. Ожидается, что матчи РПЛ возобновятся 21 или 28 июня.

«Если клубы начнут массово сниматься по объективным причинам, то есть не будет участников, глупо заставлять играть их молодежными коллективами и так далее. Если возникнет такая ситуация, исполком РФС примет решение. Ведь это будет подмена понятий. Вариант плана С — признать чемпионат завершенным. План Д — если, например, 70% игроков заболели. Мы же не знаем, что, например, сейчас произойдет в бундеслиге. Сейчас это никто не знает», — сказал Митрофанов журналистам.

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19:20 (мск)© Ньюстюб
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