Виктор Гончаренко: Место в Лиге чемпионов? Все рассчитывают подняться как можно выше

«Когда такая пауза, все руководители и тренеры смотрят в таблицу, прощупывают варианты. Ответ простой: футболисты должны играть, тренеры — тренировать. Что касается места в Лиге чемпионов, все рассчитывают подняться как можно выше», — сказал Гончаренко.