Виктор Гончаренко: Место в Лиге чемпионов? Все рассчитывают подняться как можно выше
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в прямом эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в «Инстаграме» оценил шансы на попадание в Лигу чемпионов.
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в прямом эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в «Инстаграме» оценил шансы на попадание в Лигу чемпионов.
«Когда такая пауза, все руководители и тренеры смотрят в таблицу, прощупывают варианты. Ответ простой: футболисты должны играть, тренеры — тренировать. Что касается места в Лиге чемпионов, все рассчитывают подняться как можно выше», — сказал Гончаренко.
Чемпионат России возобновится 21 июня. ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской