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00:37 (мск), источник: ТАСС

Капитан ФК «Локомотив» Чорлука вернулся в Россию для подготовки к возобновлению сезона РПЛ

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Защитник и капитан московского футбольного клуба «Локомотив» в четверг прилетел в Москву для подготовки к возобновлению сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Сезон РПЛ из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат России с 21 июня. Спустя два дня правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию.

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«Сегодня Чорлука вернулся в Россию», — сообщили в пресс-службе. В клубе отметили, что 34-летний хорватский защитник вернулся в Москву на том же самолете, что и трое игроков ЦСКА — хорваты Никола Влашич и Кристиан Бистрович, а также словенец Яка Бийол.

Единственным иностранным игроком «Локомотива», продолжающим находиться за пределами России, остается немецкий защитник Бенедикт Хеведес. В стране уже находятся защитники Брайан Идову (Нигерия), Соломон Кверквелия (Грузия), Мацей Рыбус (Польша) и Мурило (Бразилия), полузащитники Гжегож Крыховяк (Польша) и Жоао Марио (Португалия), а также нападающие Лука Джорджевич (Черногория), Эдер (Португалия) и Джефферсон Фарфан (Перу). 16 мая стало известно, что южноамериканский форвард стал первым игроком РПЛ, у которого был выявлен коронавирус.

«Локомотив» после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Отставание от занимающего первую строчку петербургского «Зенита» составляет 9 очков.

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00:33 (мск)© Piter.tv
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