Минимум людей, дезинфекция раздевалок и VAR. РФС рассказал о планах продолжения чемпионата

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Исполком РФС 15 мая принял решение возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон РПЛ с 21 июня. Всем командам осталось провести по восемь встреч. Последний тур запланирован на 22 июля, финал Кубка России — на 25 июля.

В четверг министр спорта России Олег Матыцин поддержал решение исполкома РФС о возобновлении чемпионата. Однако регламент оставшихся матчей пока официально не принят Роспотребнадзором. Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов сообщил, что он должен быть согласован на следующей неделе.

В регламенте прописано, что стадион будет разделен на три зоны — внешнюю территорию, спортивную зону и трибуны.

Внутри спортивной зоны будут находиться 35 человек — персонал, игроки, тренер, врач и так далее. Общее количество присутствующих составит около 100 человек. На стадионе будет находиться санитарный врач, представляющий Роспотребнадзор, он должен следить за проведением дезинфекции раздевалок.

«Основной принцип — минимизация контакта между персоналом, организаторами матча и игроками команды. Дистанция должна составлять два метра. Если говорить о комментариях после матча, то репортер должен находиться на расстоянии, чтобы минимизировать риски. Никаких очень сложных мер в этой части предпринимать не планируем», — пояснил Митрофанов.

Похожие меры, ограничивающие риск заражения, будут применены и к судьям. РФС планирует использовать в оставшейся части сезона систему видеоассистента рефери (VAR), при этом Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила обходиться без нее. Для минимизации рисков, по словам Митрофанова, РФС может отойти от правила, согласно которому судьи не могут работать на играх команд из своего региона. Например, московские арбитры смогут обслуживать матчи столичных клубов.

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РФС надеется на снятие ограничений до 1 июня

11 мая президент России Владимир Путин отменил режим нерабочих дней, действовавший с 30 марта. Решение о продлении или смягчении ограничений принимают главы каждого из регионов, мэр Москвы Сергей Собянин продлил их до 31 мая. Роспотребнадзор рекомендует применять регламент и после снятия ограничений региональными властями. В некоторых городах они уже сняты, как сообщил Митрофанов, разрешения на проведение тренировок на данный момент получили семь клубов РПЛ.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в четверг заявил ТАСС, что в скором времени власти разрешат клубам РПЛ проводить тренировки на их базах. База «Локомотива» находится в Баковке (микрорайон города Одинцово), «Динамо» — в Новогорске (микрорайон города Химки), ЦСКА проводит тренировки в Ватутинках, которые входят в состав Москвы с 1 июля 2012 года. У «Спартака» есть база в Тарасовке (Пушкинский район Московской области). Однако после назначения на пост главного тренера немца Доменико Тедеско красно-белые тренируются в Москве.

«У нас есть надежда, что основную массу ограничений снимут 1 июня, — отметил Митрофанов. — На собрании и исполкоме РФС говорили, что до конца мая мы должны понимать, в каком количестве регионов будут ограничения и где можно проводить тренировки. Говорить о том, что 31 мая проводить тренировки нельзя, а 1 июня можно, пока не приходится».

Если до 1 июня все команды не смогут приступить к тренировкам, старт чемпионата будет перенесен на резервную дату (28 июня).

Митрофанов отметил, что в случае серьезного запрета розыгрыш чемпионата может быть завершен досрочно. Ранее президент РФС Александр Дюков подчеркнул, что при таком сценарии итоги подведут по последнему полностью завершенному туру.

Следующий чемпионат лига планирует начать 2 или 5 августа. Если текущий розыгрыш турнира будет доигран по намеченному плану, то сезон-2020/21 стартует 2 августа. В случае изменений следующий чемпионат начнется 5 августа.

Штрафов за факт заражения коронавирусом не будет

На данный момент официально подтверждены три случая заражения коронавирусом среди футболистов РПЛ. Инфицированы перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан, защитник казанского «Рубина» Константин Плиев и игрок обороны московского «Динамо» Роман Евгеньев. В среду нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов на своей странице в Instagram рассказал, что выздоровел после заражения коронавирусом в мае. Митрофанов подчеркнул, что РФС не получал никаких уведомлений от клуба о данной ситуации.

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«Почему клуб не говорил об этом, лучше спросить у руководства. Если футболист лежал в больнице, то учреждение точно уведомляло Роспотребнадзор. Просим клубы всегда сообщать данные, чтобы понять, возрастает ли число заболевших, нам важно это понимать», — сказал Митрофанов.

При этом заместитель генерального секретаря подчеркнул, что РФС не собирается штрафовать клубы за факт заражения коронавирусом среди игроков. Однако исполком организации может принять решение о досрочном завершении чемпионата, если клубы массово будут отказываться от участия или большинство футболистов заразится коронавирусом.

«Есть ли конкретное число заболевших, при котором может произойти отмена матча или снятие команды с турнира? В регламенте это число предусмотрено, но назвать его пока не могу. Конкретная цифра, при которой может быть отменен матч, будет названа. Не верю, что есть заговор и кому-то выгодно завершить чемпионат, зафиксировав текущие результаты», — отметил Митрофанов.

Заместитель генерального секретаря РФС подчеркнул, что организацией был изучен опыт зарубежных коллег по вопросу возобновления национальных чемпионатов, но решение принималось с учетом позиции российских властей.

«Если наша страна выбрала определенный путь реагирования на ситуацию с коронавирусом, было бы странно действовать как-то иначе. РФС следит, но понимает, что надо следовать рекомендациям властей, так как там есть специалисты в этой среде», — сказал Митрофанов.

Приняв решение о возобновлении чемпионата, российская организация выполнила рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о завершении всех национальных первенств до 3 августа. Первым из ведущих чемпионатов после паузы, связанной с пандемией, возобновилась немецкая бундеслига: девять игр 26-го тура прошли с 16 по 18 мая. Точные даты возобновления внутренних первенств названы в Чехии (25 мая), Дании и Польше (29 мая), Португалии и Сербии (30 мая), при этом чемпионаты Франции, Нидерландов и Бельгии завершены досрочно. На данный момент также проводятся матчи чемпионатов Белоруссии, Фарерских островов и Эстонии.