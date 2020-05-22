Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Семиным

«Вся оживлённая дискуссия, которая развернулась вокруг решения совета директоров, велась в основном теми, кто поддерживает Юрия Палыча. Вы сказали о “продлении”, но я не готов согласиться с этим термином. У Юрия Палыча был контракт, который истекает 31 мая. Как у любого наёмного работника. Я точно такой же наёмный работник, как и он. У меня контракт до декабря 2024 года. Кстати, эту позицию Юрий Палыч не раз оглашал в дискуссиях на советах директоров.



Совет директоров, учитывая, что мы выходим на новый, четырёхлетний цикл, для которого разработана определённая стратегия и видение, принял решение, что под этот цикл имеет смысл вести разговор с новым главным тренером. Это первое. Второе — я бы хотел сказать, что дискуссия вокруг продления/непродления/продолжения работы велась с Нового года. Основаниями для этого послужила не слишком удачное завершение осеннего цикла. Эта дискуссия вылилась в нынешнее решение совета директоров. Надо понимать, что на СД кандидатуры предлагает генеральный директор. Моё предложение поддержали.



Исходя из того, что нам нужна четырёхлетняя программа развития клуба, выработали стратегию этого развития. Мы понимали, что нам нужно от спортивный составляющей, и знаем наши требования. Юрия Павловича с точки зрения работы с молодёжью переделать очень сложно, как и с точки зрения возможной продажи игроков, с точки зрения того футбола, в который мы хотим играть, чтобы продвигать игроков на рынок. Плюс, это нужно для экономических вопросов. Могла ли эта система ужиться с Сёминым? Попытки мы вели год», — сказал Кикнадзе в эфире канала «Россия 24».