Кикнадзе объяснил выбор Николича в качестве главного тренера «Локомотива»

«Локомотив» ранее объявил, что трудовое соглашение с главным тренером Юрием Семиным, срок действия которого истекает 31 мая, не будет продлено. Новым главным тренером станет сербский специалист Марко Николич.
«Марко — яркий человек, молодой. Он тренирует с 17 лет, зарекомендовал себя как смелый амбициозный человек. Атакующий, разбирающийся в тактике тренер. Получил хорошие отзывы в Англии, Испании, Сербии, России. У него подходящая для нас философия», — сказал Кикнадзе в эфире телеканала «Россия 24».
«Палыч — консерватор, но есть плюсы и минусы. Думаю, он мог бы больше работать с молодежью и интереснее. Ему удобнее работать с игроками, которых он знает, это. может быть, причина неудачного осеннего отрезка», — пояснил он.
По итогам группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Локомотив», который играл в квартете D с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером», занял четвертое место.
«У меня много вопросов по домашнему матчу с “Байером”, где мы ничего не показали. Задачи — мы обязаны быть в тройке минимум. Почему мы обсуждали четырехлетнюю стратегию. 20 процентов бюджета клуба — это еврокубки, но скоро будет смещение в сторону богатых клубов, и надо успеть вскочить на ступеньку европейского бюджета», — добавил генеральный директор.