Кикнадзе объяснил выбор Николича в качестве главного тренера «Локомотива»

Источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» ранее объявил, что трудовое соглашение с главным тренером Юрием Семиным, срок действия которого истекает 31 мая, не будет продлено. Новым главным тренером станет сербский специалист Марко Николич.

«Марко — яркий человек, молодой. Он тренирует с 17 лет, зарекомендовал себя как смелый амбициозный человек. Атакующий, разбирающийся в тактике тренер. Получил хорошие отзывы в Англии, Испании, Сербии, России. У него подходящая для нас философия», — сказал Кикнадзе в эфире телеканала «Россия 24».

«Палыч — консерватор, но есть плюсы и минусы. Думаю, он мог бы больше работать с молодежью и интереснее. Ему удобнее работать с игроками, которых он знает, это. может быть, причина неудачного осеннего отрезка», — пояснил он.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Локомотив», который играл в квартете D с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером», занял четвертое место.